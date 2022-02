Jogo do CSA x Náutico hoje ao vivo: onde vai passar e horário – 20/02

Pela sexta rodada da Copa do Nordeste, o CSA recebe o Náutico com a bola rolando neste domingo, 20/02, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela primeira fase. Confira as principais informações de onde assistir o jogo do CSA hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do CSA e Náutico hoje ao vivo

O jogo do CSA e Náutico hoje vai passar no pay-per-view Nordeste FC, às 16h (horário de Brasília), para todo o Brasil.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé

Árbitro: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

TV: Sem transmissão

Online: PPV do Nordeste FC

Escalação de CSA x Náutico

O elenco do CSA ficou no empate diante do Bahia pela última rodada da Copa do Nordeste. Integrando o grupo A, aparece em segundo lugar com 8 pontos, isto é, coleciona duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota em toda a temporada. Se vencer hoje, tem a chance de assumir a liderança.

CSA: Marcelo Carné; Lucas Marques, Wellington Nascimento, Werley, Ernandes; Luiz Henrique, Felipe Augusto, Gabriel; Marco Túlio, Lucas Barcelos, Rodrigo Rodrigues

Enquanto isso, o Náutico aparece em segundo lugar no grupo B com os mesmos 8 pontos e também o número de vitórias e empates. Por isso, busca se esforçar o máximo nos gramados fora de casa para levar para Pernambuco os três pontos.

Náutico: Lucas Perri; Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga, Júnior Tavares; Djavan, Rhaldney, Jean Carlos; Ewandro, Kieza, Leandro Carvalho

Jogos da Copa do Nordeste

Oito jogos acontecem neste fim de semana pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Acompanhe quais são eles e todos os horários dos jogos.

Sábado:

Atlético-BA 0 x 1 Ceará

Fortaleza 3 x 1 Bahia

Campinense 2 x 1 Sousa

Domingo:

CSA x Náutico – 16h

Globo x Altos – 16h

Sergipe x CRB – 18h30

Sampaio Corrêa x Floresta – 18h30

Quinta-feira:

Sport x Botafogo-PB – 21h0

Confira os melhores momentos do último jogo entre CSA x Náutico.

