Pela primeira rodada, as equipes se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Mato-Grossense

Jogo do Cuiabá x Ação hoje: onde assistir ao vivo e horário – 22/01

Abrindo a nova temporada do Campeonato Mato-Grossense, o Cuiabá recebe o Ação neste sábado, 22/01, a partir das 16h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada jogando na Arena Pantanal. O jogo do Cuiabá hoje tem transmissão ao vivo online e na TV então, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir ao jogo do Cuiabá hoje

A TV Centro América da Globo vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível de graça para todo o estado de Mato Grosso na TV aberta. Outra opção é acompanhar através do canal da TV da FMF no Youtube, com retransmissão disponível de graça para todo o público.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: TV Centro América (Globo)

LiveStream: Youtube de graça

Escalações do Cuiabá

Nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto deste sábado.

Escalação de Cuiabá: Walter; Uendel, Marllon, Paulão, Igor; Rafael Gava, Camilo, Pepê, Rodriguinho; Élton, Éverton

Como estão as equipes na temporada?

O ano de 2021 foi uma temporada complicada para o Cuiabá. O elenco disputou a primeira divisão do Brasileirão, passou por apuros durante toda a competição mas conseguiu se salvar nos últimos minutos para permanecer de uma vez por todas mais uma temporada na Série A. Por fim, é o atual campeão do Estadual.

Já o time do Ação, entretanto, disputa mais uma vez a primeira divisão da competição estadual. No ano passado, o elenco terminou em quinto lugar e chegou até a segunda fase do torneio. Venceu o União Rondonópolis nas quartas mas perdeu para o próprio Cuiabá nas semis.

Leia também:

