Saiba onde vai passar o jogo do Elche x Real Madrid hoje ao vivo (30/10)

Buscando a liderança, o Real Madrid visita o Elche neste sábado, 30/10, às 09h (horário de Brasília), pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Manuel Martínez Valero. Confira todas as informações que você precisa saber e onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid hoje.

Elche x Real Madrid: onde vai passar o jogo de hoje? O confronto entre Elche e Real Madrid terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 09h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 09h (horário de Brasília)

Local: Estádio Manuel Martínez Valero, cidade de Elche, na Espanha

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Elche x Real Madrid

O técnico Ancelotti não poderá contar com Benzema, Ceballos, Valverde e Gareth Bale. Já o elenco da casa não possui novas baixas no plantel de jogadores.

Elche : Kiko Casillas; Mojica, Bigas, Roco, Palacios; Fidel, Guti, Mascarell, Morente; Boyé, Lucas Pérez

: Kiko Casillas; Mojica, Bigas, Roco, Palacios; Fidel, Guti, Mascarell, Morente; Boyé, Lucas Pérez Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Mendy, Alaba; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Rodrygo, Vinícius Jr.

Principais informações sobre o jogo de hoje

Sem vencer por três rodadas, o time do Elche entra em campo neste sábado depois de ser derrotado pelo Alavés na última rodada. Em 15º com 10 pontos, venceu apenas dois jogos, empatou quatro e perdeu cinco, enquanto luta para escapar do rebaixamento na temporada.

Enquanto isso, o Real Madrid luta pelo título enquanto segue em segundo lugar com 21 pontos no total. Na última rodada, o elenco merengue tropeçou diante do Osasuna em casa, enquanto espera voltar para casa com os três pontos ganhos no confronto deste sábado para terminar a rodada na liderança.

