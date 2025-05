Jogo do Flamengo hoje x Bahia: qual canal vai passar e escalação

Pela 8ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Bahia se enfrentam hoje, 10 de maio, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Quer saber qual canal vai passar? Confira o texto a seguir.

Qual canal vai passar jogo do Flamengo x Bahia hoje

O jogo do Flamengo neste sábado vai passar no Premiere e Sportv, além de contar com retransmissão na Globoplay de graça.

Prefere assistir online? Então a opção é o GloboPlay, serviço de streaming. Entretanto, a plataforma também só está disponível para assinantes. Para quem já é membro, a opção é assistir tanto pelo celular como no computador, através do site www.globoplay.globo.com.

Escalação

Em busca da liderança do campeonato Brasileiro, o Rubro Negro deve escalar Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Luiz Araújo) e Arrascaeta; Gerson, Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro.

Uma escalação provável do Bahia tem Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Kauã Davi), David Duarte (Fredi Lippert), Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Cauly (Ademir), Erick Pulga (Kayky) e Luciano Rodríguez.

Próximos jogos do Flamengo

Data Competição Jogo Local Transmissão 10/05/2025 (sábado) – 21h00 Brasileirão – 8ª rodada Flamengo x Bahia Maracanã TV Globo, SporTV, Premiere 15/05/2025 (quinta-feira) – 21h30 Libertadores – 5ª rodada (Grupo C) Flamengo x LDU (EQU) Maracanã ESPN, Disney+ 18/05/2025 (domingo) – 18h30 Brasileirão – 9ª rodada Flamengo x Botafogo Maracanã TV Globo, SporTV, Premiere 21/05/2025 (quarta-feira) – 21h30 Copa do Brasil – 3ª fase (volta) Flamengo x Botafogo-PB Maracanã SporTV, Premiere 25/05/2025 (domingo) – 16h00 Brasileirão – 10ª rodada Palmeiras x Flamengo Allianz Parque TV Globo, SporTV, Premiere 28/05/2025 (quarta-feira) – 21h30 Libertadores – 6ª rodada (Grupo C) Flamengo x Deportivo Táchira (VEN) Maracanã ESPN, Disney+

