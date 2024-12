Jogo do Flamengo vai passar na Globo? Horário e onde assistir (01/12)

Neste domingo, 1 de dezembro, tem jogo do Flamengo contra o Internacional em campo a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio, para um confronto pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Rubro Negro quer chegar no G-4, enquanto o Inter briga pelo título.

Onde assistir o jogo do Flamengo x Inter

Para quem deseja acompanhar o confronto, o jogo do Flamengo deste domingo, 1 de dezembro, será transmitido ao vivo na Globo e pelos canais Premiere para todo o Brasil.

Os assinantes também podem assistir ao jogo através das plataformas de streaming dos canais, como o Globoplay (para assinantes do pacote Premiere). O jogo começa às 20h e, por isso, não vai passar na TV Globo.

Provável escalação Flamengo x Atlético-MG

A escalação do Flamengo para hoje tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Gerson; Michael, Bruno Henrique e Gabigol (Plata).

O Inter deve levar a campo Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Valencia.

Historicamente, Flamengo e Internacional protagonizam duelos equilibrados. Em 89 partidas pelo Brasileirão, o Flamengo venceu 38 vezes, o Internacional 32, e perdeu 19 empates. O último encontro, em outubro de 2024, terminou empatado em 1 a 1, evidenciando o equilíbrio entre as equipes.

