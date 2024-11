Flamengo e Atlético-MG disputam hoje,3, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2024 no Maracanã.

Jogo do Flamengo vai passar na Globo? Horário e onde assistir a Copa do Brasil (03/11/24)

Hoje, dia 3 de novembro de 2024, Flamengo e Atlético-MG disputam a primeira partida da final da Copa do Brasil no Maracanã, um confronto que promete agitar os torcedores. O início está marcado para às 16h (de Brasília), e a partida será transmitida ao vivo na TV aberta e streaming.

Onde assistir Flamengo x Atlético-MG hoje?

O jogo entre Flamengo e Atlético-MG será transmitido ao vivo pela TV Globo, em sinal aberto para todo o Brasil. Para quem prefere acompanhar em plataformas digitais ou no sistema pay-per-view, ainda há transmissão via Premiere e Amazon Prime. Ambas as equipes chegam motivadas e prontas para o desafio no Maracanã, em um confronto que promete muita intensidade e disputas acirradas.

Além de ser um dos campeonatos mais tradicionais do país, a Copa do Brasil é uma porta de entrada para os grandes torneios internacionais, oferecendo ao vencedor uma vaga direta para a Copa Libertadores. Para o Flamengo e o Atlético-MG, a conquista do título não significa apenas a glória nacional, mas também a chance de se consolidar na próxima temporada como um dos principais tempos do continente.

O jogo de volta, a grande final da Copa do Brasil, será no dia 10 de novembro, às 16h, na Arena MRV.

Escalação do Atlético-MG

O técnico Eduardo Coudet provavelmente manterá a base que tem dado resultados, com um tempo composto por: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Arana (Zaracho) e Rubens (Arana); Paulinho e Hulk.

O Atlético-MG, com uma formação sólida na defesa e foco nas jogadas criativas do meio-campo, aposta na habilidade de Hulk e na velocidade de Paulinho para surpreender o Flamengo no contra-ataque. O tempo mineiro busca um desempenho equilibrado, usando Arana como peça-chave tanto na defesa quanto no apoio ofensivo.

Escalação do Flamengo

Já o Flamengo, sob o comando de Filipe Luís, deve vir com força total, posicionando-se em campo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Michael, Plata e Gabigol.

Expectativas para o jogo

A partida de ida no Maracanã é vista como uma chance para o Flamengo abrir vantagem diante de sua torcida. Já o Atlético-MG busca um bom resultado fora de casa para decidir a final no Mineirão com mais tranquilidade. Nas conclusões anteriores, o fator casa foi determinante para muitas vezes, e os rubro-negros contam com o apoio maciço da torcida para fazer valer o mando de campo.

Os flamenguistas esperam que Gabigol, que já é considerado um dos ídolos do clube, deixe sua marca novamente em uma final. Ao lado de Arrascaeta, ele é peça-chave na tentativa de conquistar mais um título e escrever mais um capítulo na história do clube. Do lado atleticano, a confiança está depositada em Hulk, experiência em decisões e com faro de gol, que pode fazer a diferença para o Galo.

