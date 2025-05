Jogo do Flamengo x Botafogo-PB: qual canal vai passar e escalação atualizada

O Rubro Negro visita o Botafogo-PB no Estádio Castelão, em São Luís, em partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo do Flamengo começa às 21h (de Brasília). Saiba onde assistir.

Em qual canal assistir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje terá transmissão exclusiva da Prime Vídeo, a partir das 20h. Para quem ainda não está familiarizado, o Amazon Prime Video é um serviço de vídeo por assinatura, disponível tanto no site (www.primevideo.com), como também no aplicativo.

A terceira fase da Copa do Brasil conta com trinta e dois clubes dos mais diferentes estados do país. Vinte conquistaram a vaga na etapa através da segunda rodada, enquanto doze possuem a vantagem de começarem a jogar o torneio a partir de agora.

Diferentemente das outras duas fases, a terceira rodada é jogada em ida e volta. O sorteio é que definiu cada um dos embates, além do mando de campo.

Escalação

A provável escalação do Flamengo tem Matheus Cunha; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo e Matheus Gonçalves; Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique.

O Botafogo-PB vem com Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, Thallyson e Gabriel Honório; Guilherme Santos, Henrique Dourado e Rodrigo Alves.

