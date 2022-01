Jogo do Flamengo x Forte: onde assistir a Copinha 2022 hoje – 05/01

Abrindo a primeira rodada do grupo 29 na Copinha, as equipes de Flamengo e Forte disputam nesta quarta-feira, 05/01, a partir das 21h45 (horário de Brasília), na Arena Barueri. Com transmissão do jogo do Flamengo hoje na Copinha, saiba onde assistir tanto na TV como online.

Onde assistir ao jogo do Flamengo hoje na Copinha 2022: O canal SporTV, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, cidade de Barueri

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Enquanto o time do Flamengo tem a novidade do novo técnico, o português Paulo Sousa, a categoria Sub-20 se prepara para entrar em campo nesta quarta-feira pela primeira rodada na Copinha. Sob o comando do técnico Fábio Matias, o elenco espera mudar a chave e ir mais longe este ano, depois de ser desclassificado em 2020 ainda na fase de grupos.

Em 2022, o Flamengo integra o grupo 29 da Copinha com Forte Rio Bananal (Espírito Santo), Oeste e Floresta, com a cidade de Barueri como sede.

Escalação do Flamengo:

Favorito no confronto desta quarta, o Flamengo promete colocar em campo os seus melhores jogadores para garantir os três primeiros pontos na competição em busca de mais um título.

Flamengo: Bruno; Wesley, Kayque Soares, Cleiton, Marcos Paulo; Igor Jesus, Lucas André, Matheus França; André, Pedro Arthur, Ryan Luka

