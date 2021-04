Jogo do Fluminense e Nova Iguaçu hoje – 11/4: como assistir e horário

O Fluminense recebe o Nova Iguaçu neste domingo (11), pela 9ª rodada do Campeonato Carioca 2021, em busca de se firmar entre os quatro primeiros do Estadual. Jogando do Estádio do Maracanã, o Tricolor recebe o Laranjão, às 18h (horário de Brasília). Se a briga do time das Laranjeiras é se garantir no G-4, a equipe do Carrossel da Baixada tem como foco atual uma vaga na Taça Rio, e precisa se garantir do quinto ao oitavo lugar. Veja como assistir o jogo do Fluminense e Nova Iguaçu ao vivo.

Fluminense x Nova Iguaçu: como assistir jogo hoje?

A plataforma digital única do Cariocão TV exibe o jogo entre Fluminense e Nova Iguaçu, hoje, 11 de abril, para então todo o país. No entanto, o sistema é pago e o torcedor que quiser ser cliente terá acesso à conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós. Conheça então os três tipos de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Onde e quando será jogo do Fluminense e Nova Iguaçu?

O Estádio Jornalista Mario Filho, o popular Maracanã, recebe o jogo do Fluminense diante do Nova Iguaçu pela 9ª rodada do Campeonato Carioca 2021. A bola então rola a partir das 18h, deste domingo, 11 de abril.

O Tricolor busca se firmar entre os quatro primeiros do Estadual. Com 13 pontos, a equipe das Laranjeiras possui quatro vitórias, um empate, mas três derrotas na competição. No último confronto, conseguiu golear o Macaé por 4 a 0, e se recuperou no Carioca, após ficar dois jogos sem triunfos.

Por outro lado, o Laranjão atualmente tenta uma vaga na Taça Rio. A equipe do Nova Iguaçu possui duas vitórias, três empates, mas três derrotas e soma nove pontos. No último jogo, o clube perdeu para o Volta Redonda por 3 a 2.

Tabela da 9ª rodada do Campeonato Carioca 2021

Macaé x Resende – 15h30

Portuguesa x Bangu – 15h30

Volta Redonda x Botafogo – 21h05

Domingo

Madureira x Boavista – 15h30

Fluminense x Nova Iguaçu – 18h

Quarta

Flamengo x Vasco – 21h

