Jogo do Fluminense hoje [6-4]: como assistir, escalação e horário

De olho no G-4 do Campeonato Carioca 2021, o Fluminense enfrenta o Macaé, nesta terça-feira (6), em partida que fecha a 8ª rodada do Estadual. O Tricolor chega para o jogo logo depois de empatar diante do Vasco em 1 a 1, e busca retomar os caminhos das vitórias, em confronto contra o lanterna da competição. A bola rola às 21h35, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Saiba como assistir jogo do Fluminense hoje.

Como assistir ao vivo jogo do Fluminense hoje?

A plataforma digital única do Cariocão TV exibe o jogo do Fluminense hoje, diante do Macaé, para todo o país. No entanto, o sistema é pago e o torcedor que quiser ser cliente terá acesso à conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós. Conheça então os três tipos de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Provável escalação do jogo entre Macaé e Fluminense hoje

Macaé : Raphael; Alvaro, Edy, Pedro Costa e Taira; Fabio Henrique, Wagner Carioca e Rossales; Lopeu, Marquinho e Jonathan Pimpão.

: Raphael; Alvaro, Edy, Pedro Costa e Taira; Fabio Henrique, Wagner Carioca e Rossales; Lopeu, Marquinho e Jonathan Pimpão. Fluminense: Felipe; Igor Julião, Nino, Frazan e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago e Nenê; Lucca, Fred e Luiz Henrique.

Onde e quando será Macaé e Fluminense?

O Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), recebe o jogo do Macaé e Fluminense hoje, 6 de abril, às 21h35, então pela 8ª rodada do Campeonato Carioca 2021.

O Leão segue em uma situação complicada na competição e amarga a lanterna do Estadual. Em sete partidas, a equipe do Macaé conquistou um empate, seis derrotas, mas nenhuma vitória. Com apenas um ponto conquistado, o clube chega para o confronto vindo de quatro derrotas seguidas e a quatro pontos do Bangu, então 11º colocado.

Por outro lado, o Fluminense continua sua caça ao G-4 do Cariocão 2021. Sem vencer há duas rodadas, o clube caiu para a sexta posição na tabela, mas caso conquiste os três pontos no jogo de hoje, volta a pintar entre os quatro melhores do campeonato.

Tabela da 8ª rodada do Campeonato Carioca

Vasco 4 x 2 Bangu

Domingo

Resende 1 x 4 Boavista

Botafogo 1 x 1 Portuguesa

Volta Redonda 3 x 2 Nova Iguaçu

Segunda

Madureira x Flamengo – 21h

Terça

Macaé x Fluminense – 21h35

+ Florenzi testa positivo para Covid-19 e desfalca PSG contra o Bayern