Jogo do Fluminense x Francana: onde assistir a Copinha hoje – 12/01

Pela segunda fase da Copinha, as equipes de Fluminense e Francana entram em campo nesta quarta-feira, 12/01, a partir das 15h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Hudson Buck Pereira, em Matão. Com transmissão ao vivo pela televisão e online, saiba onde assistir ao jogo do Fluminense hoje na Copinha.

Horário e onde assistir jogo do Fluminense na Copinha hoje: O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Dr. Hudson Buck Pereira, cidade de Matão

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

O Fluminense terminou em primeiro lugar no grupo 6 com 9 pontos, isto é, venceu os três confrontos que disputou pela fase de grupos diante do Matonense, Jacuipense e Fast Clube. Por isso, entra em campo nesta quarta-feira como o grande favorito, pronto para chegar até a grande final.

Enquanto isso, o Francana terminou em segundo lugar com o total de 5 pontos ao empatar com a Ponte Preta, vencer o Confiança e empatar novamente com Juventude na fase de grupos. Agora, busca fazer história com o seu elenco de garotos pronto para se classificar até a próxima rodada e chegar longe.

Escalações de Fluminense x Francana:

Fluminense: Thiago Gonçalves; Jhonny, Davi, Joilson; Marcos Pedro, Nathan, Edinho, Arthur, Cauã Aguiar; Guilherme, Alexandre Jesus

Francana: Marcus Vinicius; Thiago dos Santos, Wesley, André Luiz, Guilherme Augusto; Bruno Henrique, Hugo Costa, João Victor, Matheus, Pedro; Leonardo,

