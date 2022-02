Jogo do Frankfurt x Bayern de Munique hoje: onde assistir de graça 26/02

Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado, 26/02, com a bola rolando às 14h30 (Horário de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Alemão no Deutsche Bank Park, em Frankfurt. Onde assistir o jogo do Bayern hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir o jogo do Bayern de Munique hoje

O jogo do Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique hoje vai passar no canal Band e streaming OneFootball, a partir das 14h30 (Horário de Brasília).

A plataforma está disponível de graça pelo site (www.onefootball.com) e também pelo aplicativo para Android e iOS para baixar. Já o canal vai transmitir para todo o Brasil o jogo.

Data: 26/02/2022

Horário: 14h30 (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha

Transmissão: BAND e OneFootball

Como estão as equipes na temporada?

O Frankfurt tropeçou nas últimas duas rodadas do Campeonato Alemão mas, mesmo diante de um grande oponente neste sábado, promete fazer bonito com o elenco titular em campo. Ocupando a décima posição com 31 pontos, o grupo contabiliza oito vitórias, sete empates e oito derrotas.

Enquanto isso, o Bayern se mantém na primeira posição com 55 pontos, ou seja, tem a vantagem de seis pontos diante do segundo colocado. Se vencer o jogo de hoje, consegue aumentar a diferença e, consequentemente, ficar ainda mais próximo do título alemão por mais um ano.

Escalação do jogo do Frankfurt x Bayern de Munique

Os anfitriões não poderão contar com Ache, Jakic e Ramaj.

Do outro lado, o Bayern não tem Davies, Goretzka, Müller, Neuer e Tolisso, lesionados.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; Tuta, Hinteregger, N’Dicka; Chandler, Sow, Hasebe, Lenz; Lindstrom, Kostic, Borre

Bayern de Munique: Ulreich; Pavard, Süle, Hernandez; Sabitzer, Kimmich, Musiala; Gnabry, Sane, Coman; Lewandowski

Confira o último jogo do Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre esportes 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.