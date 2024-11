Jogo do Galo hoje: horário e onde assistir Atlético-MG x Juventude (26/11/24)

Nesta terça-feira, 26 de novembro de 2024, Atlético-MG e Juventude entram em campo para confronto pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão. O jogo do galo será disputado no estádio no Independência, e com início marcado para às 21h30 (horário de Brasília).

Transmissão do jogo do Galo x Juventude

O canal fechado Premiere transmitirá a partida Atlético-MG e Juventude ao vivo para todo o Brasil. Para acessar, é necessário ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Embora não transmita os jogos ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma excelente opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Quem vai ser escalado do Atlético-MG e Juventude

O Juventude vem com Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gabriel Taliari.

Já o Galo tem Matheus Mendes; Bruno Fuchs, Igor Rabello, Maurício Lemos (Junior Alonso) e Rubens (Arana); Paulo Vitor, Otávio, Igor Gomes e Bernard (Vargas); Alisson e Alan Kardec.

