Jogo do Grêmio x Caxias hoje: onde assistir, horário e escalações – 26/01

A estreia do Grêmio em 2022 acontece nesta quarta-feira, 26/01, diante do Caxias, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho a partir das 19h (horário de Brasília), jogando na Arena do Grêmio. O jogo do Grêmio hoje tem transmissão ao vivo pela TV e online então por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir ao jogo do Grêmio x Caxias hoje

O pay-per-view Premiere vai passar o jogo do Grêmio ao vivo hoje com cobertura para todo o Brasil partir das sete da noite. O serviço do Premiere está disponível por assinatura por operadoras de televisão que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com).

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere

Escalações de Grêmio e Caxias

O Grêmio, atual campeão gaúcho, conquistou o seu 40º título na temporada passada contra o Internacional, o seu maior rival no futebol brasileiro. Agora, nesta quarta-feira, tem pela frente uma nova etapa onde pode conquistar mais uma taça e tornar-se assim um dos maiores vencedores gaúchos da história.

Enquanto isso, o Caxias também espera fazer uma boa temporada no confronto de hoje pela estreia do Gaúcho. No ano passado, o elenco terminou entre as primeiras posições e se garantiu na etapa adiante. No entanto, acabou eliminado pelo Grêmio nas semis. Agora, o reencontro pode ser completamente diferente, já que o adversário vive uma fase não muito boa.

Escalação do jogo do Grêmio hoje: Adriel (Felipe); Felipe, Ericson, Heitor, Guilherme Guedes; Jhonata, Bitello, Vini Paulista, Pedro Lucas; Rildo, Elias

Escalação do jogo do Caxias hoje: Marcelo Pitol; Marcelo, Rafael Dumas, Thiago Sales, Rennan Siqueira; Amaral, Davi Lopes, Diogo Sodré; França, Gustavinho, Giovane

Como funciona o Campeonato Gaúcho?

Doze equipes disputam o Campeonato Gaúcho em 2022. Seguindo o sistema de turno único em pontos corridos, cada um dos times joga em 11 rodadas da competição, isto é, enfrenta cada um dos adversários uma vez.

Os quatro primeiros da classificação avançam para as semifinais, enquanto os dois últimos são rebaixados para a segunda divisão gaúcha. Na temporada seguinte, entretanto, os dois primeiros sobem para a elite e assim sucessivamente.

Semifinal e final são disputados em dois jogos, isto é, ida e volta, onde a melhor campanha tem a oportunidade de decidir em casa seguindo o chaveamento: 4º x 1º e 3º x 2.

