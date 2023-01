Primeira rodada da Copinha traz o embate entre Grêmio e Cruzeiro AL nesta segunda-feira, a primeira do novo ano

Como assistir jogo do Grêmio hoje na Copinha ao vivo - 02/01/2023

Como assistir jogo do Grêmio hoje na Copinha ao vivo – 02/01/2023

O Grêmio entra em campo nesta segunda-feira, 02 de janeiro, para enfrentar o Cruzeiro (AL) na primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior no grupo 8. No Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, o jogo do Grêmio hoje vai começar às 19h30 (Horário de Brasília). Confira a seguir onde assistir o jogo da Copinha hoje e todos os detalhes da transmissão.

Onde vai passar jogo do Grêmio hoje na Copinha

O torcedor que quer assistir ao jogo do Grêmio hoje na Copinha deve sintonizar o SporTV, disponível somente em operadoras por assinatura, às 19h30 (Horário de Brasília). Também dá para assistir no GloboPlay.

O canal está disponível apenas na TV fechada, tanto Sky, Claro, Oi, Vivo como na plataforma DirecTV GO. Já o serviço de streaming pode ser acessado somente por quem é assinante, tanto no site como no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca, São Paulo

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Leia também: Tem prorrogação na Copinha? Entenda como funciona o mata-mata

Qual é o grupo do Grêmio na Copinha de 2023?

O Grêmio está no grupo 8 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após o sorteio da Federação Paulista de Futebol (FPF), ficou definido que o elenco gaúcho enfrentará na primeira fase o Cruzeiro de Arapiraca, Francana e o Guarani.

A cidade sede é Franca, no interior de São Paulo. Serão três rodadas entre si por pontos corridos, em turno único, onde os dois melhores de cada grupo (são 32 no total) avançam para a segunda fase.

GRUPO 8

1 Cruzeiro AL

2 Francana

3 Grêmio

4 Guarani

O Grêmio já ganhou a Copinha?

Por incrível que pareça, o Grêmio nunca ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio de base do futebol brasileiro.

O elenco está ao lado do Botafogo, outro grande clube que também nunca levantou a taça.

O Imortal, entretanto, foi semifinalista na edição de 1973, 1983 e 2002. Já em 1991 chegou até a final pela primeira vez em sua história, mas perdeu para a Portuguesa pelo placar de 4 a 0.

Em 2020, novamente alcançou a decisão, mas foi derrotado pelo Internacional, seu grande rival, nos pênaltis, jogando no Pacaembu.

Jogos da Copinha na segunda-feira

Além do jogo do Grêmio hoje contra o Cruzeiro de Arapiraca, outros confrontos também serão disputaods na primeira rodada da Copinha nesta segunda-feira.

12h45 - Penapolense

15h - Cruzeiro x Comercial MS

17h15 - Francana x Guarani

19h30 - XV de Jaú x Aparecidense

19h30 - Grêmio x Cruzeiro AL

21h45 - Flamengo x Floresta

Leia também:

De McLaren Senna a Rolls-Royce: veja os carros do Cristiano Ronaldo

Quando começa o Brasileirão 2023: equipes, data e como funciona