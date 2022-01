Jogo do Grêmio x Santa Cruz: onde assistir a Copinha hoje – 12/01

Pela segunda fase da Copinha 2022, o confronto entre Grêmio e Santa Cruz promete esquentar a quarta-feira, 12/01, a partir das 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Jauzão, em Jaú. Com transmissão ao vivo pela televisão e online, saiba onde assistir ao jogo do Grêmio hoje na Copinha.

Onde assistir jogo do Grêmio na Copinha: O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Jauzão, cidade de Jaú

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Em primeiro lugar no grupo 10 da Copinha, o Grêmio acumulou 6 pontos durante a fase de grupos e, por isso, garantiu-se com vantagem na segunda fase da competição este ano. Os gaúchos venceram o Mixto, o Castanhal e perderam para o XV de Jaú.

Enquanto isso, o Santa Cruz terminou em segundo lugar no grupo 9 com 6 pontos também por ganhar do União Iacanga e União ABC, mas por ser derrotado pelo Novorizontino acabou perdendo a primeira posição da tabela justamente para o time do interior de São Paulo. Agora, vai buscar o seu melhor para garantir-se na terceira fase.

Escalações de Grêmio x Santa Cruz:

Grêmio: Marcão; Ary Garcia, Vidmar, João Pedro, Lucas Kawan; Velasco, Lustosa, Ronald; Zinho, Messias Teixeira, Arthur Viana

Santa Cruz: Thiago; Jadson, Willyam, Kayke, Thales; Vinny, Carlos, Felipinho, Felipe Tenório; Eddy, Marcelinho

