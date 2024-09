Informações do jogo ao vivo, bem como as últimas informações deste 17 de setembro.

Jogo do Juventus hoje (17/9): horário e onde assistir Juventus x PSV

Tem jogo do Juventus hoje, dia 17 de setembro. O gigante italiano retorna à UEFA Champions League após um ano de ausência, recebendo o campeão holandês PSV Eindhoven na terça-feira no Estádio Allianz em Turim.

Em que canal vai passar o jogo do Juventus hoje?

A partida Juventus x PSV neste 17 de setembro começa às 13h30 (horário de Brasília), e é possível assistir pela TNT.

A Juventus, sob nova gestão, começou sua temporada com vitórias consecutivas de 3 a 0, mas a forma recente caiu, com empates consecutivos sem gols contra Roma e Empoli. Apesar de suas dificuldades no ataque, os Bianconeri têm sido defensivamente sólidos, garantindo quatro jogos consecutivos sem sofrer gols na Série A pela quinta vez em sua história.

O PSV Eindhoven, por sua vez, entra na partida em forma excepcional. Os campeões holandeses venceram todos os cinco jogos da Eredivisie nesta temporada, marcando 20 gols e sofrendo apenas três. Seu triunfo mais recente foi uma vitória de 2 a 0 sobre o NEC Nijmegen.

Acompanhe o placar do jogo aqui: ainda não começou.

Quando: 17 de setembro de 2024

Onde assistir ao vivo: TNT/Max

Escalações

Juventus do Técnico Thiago Motta.: Di Gregorio; Kalulu, Gatiti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Timothy Weah, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.

PSV Eindhoven do Técnico Peter Bosz: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.