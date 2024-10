Informações do jogo ao vivo, bem como as últimas informações deste 19 de outubro.

Jogo do Juventus hoje (19/10): horário e onde assistir Juventus x Lazio

Neste sábado, 19 de outubro, tem jogo do Juventus contra o Lazio. O confronto da Série A do Campeonato Italiano começa às 15h45, horário de Brasília, no Estádio Allianz, em Turim

Em que canal vai passar o jogo do Juventus hoje?

A partida Juventus x PSV neste 19 de outubro começa às 15h45 (horário de Brasília), e é possível assistir pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

A Juventus continua sendo o único time da Série A que ainda não provou o gosto da derrota nesta temporada, mas sua tendência de perder pontos tem sido um fator cada vez mais preocupante para os fiéis Bianconeri.

Os homens de Thiago Motta registraram até agora três vitórias na liga (todas por três gols sem resposta), mas também se contentaram com quatro empates, incluindo um resultado decepcionante de 1 a 1 contra o Cagliari em sua partida mais recente.

Escalações

Juventus do Técnico Thiago Motta: Di Gregorio; Kalulu, Gatiti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Timothy Weah, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.

Lazio tem os jogadores Ivan Provedel; Marusic, Gila Fuentes, Romagnoli e Nunos Tavares; Guendouzi, Matías Vecino e Boulaye Dia; Isaken, Zaccagni e Valentín Castellanos. O técnico é o Marcos Baroni.