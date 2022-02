Jogo do Juventus x Figueirense hoje: onde assistir, horário e palpite 19/02

Em partida adiantada da nona rodada do Campeonato Catarinense, as equipes de Juventus x Figueirense se enfrentam neste sábado, 19/02, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), jogando no Estádio João Marcatto, na cidade de Jaraguá do Sul. Confira a seguir o horário, escalações e onde assistir.

Onde assistir Juventus x Figueirense ao vivo

A partida entre Juventus e Figueirense passará somente no streaming TV NSports, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

O serviço por streaming está disponível por 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site oficial (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Escalação do Juventus e Figueirense

Juventus: O time da Juventus aparece na lanterna do Campeonato Catarinense com apenas 6 pontos, isto é, só venceu uma partida, empatando outras três e perdendo quatro até agora. Por isso, precisa da vitória neste sábado se quiser continuar na elite do estadual.

Figueirense: Enquanto isso, o Figueirense aparece em nono lugar com 8 pontos, contabilizando duas vitórias, dois empates e quatro derrotas em toda a temporada até o momento. Dessa maneira, almejando a classificação até a próxima etapa, o grupo promete colocar os melhores jogadores em campo hoje.

Jacuipense: Hudson; Matheus Claudino, Richard, Reinaldo Lobo, Júlio Cesar; Daniel Oliveira, Pedrinho, Gustavo Poffo, Jeffinho; Maikon Leite, Jonatas

Figueirense: Rodolfo Castro; Natan, Pablo, Kelvin, Maurício; Uesley Gaúcho, Oberdan, Jhon Cley; Kauê, Gustavo Henrique, Luizinho

Confira os momentos do último jogo do Juventus x Figueirense.

Jogos da rodada do Campeonato Catarinense

Seis jogos serão realizados pelo fim de semana na 9ª rodada. Confira a seguir quais são e os horários.

Sábado (19/02):

Juventus x Figueirense – 16h30

Marcílio Dias x Hercílio Luz -16h30

Avaí x Concórdia – 19h

Domingo (20/02):

Próspera x Joinville – 16h

Chapecoense x Camboriú – 17h

Brusque x Barra – 19h

Palpite Juventus x Figueirense

Mesmo não tendo o melhor desempenho do Campeonato Catarinense neste momento, o Figueirense é o favorito para vencer no jogo deste sábado.

Com duas vitórias, o grupo de Florianópolis espera contar com os seus melhores jogadores em campo para sair na frente pelo placar. Mesmo jogando fora de casa, o time deve ter a vantagem para si.

Do outro lado, o Juventus tem a missão de escapar da zona de rebaixamento e, por isso, pode dar trabalho para o seu rival.

