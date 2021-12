Jogo do Liverpool x Leicester hoje: onde assistir online e horário – 22/12

Em partida válida pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, os times de Liverpool e Leicester disputam nesta quarta-feira, 22/12, a partir das 16h45, horário de Brasília, jogando no Estádio Anfield. Com transmissão ao vivo no streaming, saiba onde assistir o jogo do Liverpool hoje.

Onde assistir jogo do Liverpool x Leicester hoje: O serviço de streaming Star +, disponível apenas por assinatura no site e aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, cidade de Liverpool, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na temporada?

O Liverpool entra em campo como o grande favorito do confronto, mesmo sem alguns de seus principais jogadores do elenco. Na Copa da Liga Inglesa, passou por Norwich e Preston para alcançar as quartas e, agora, vai dar o melhor de si. No Campeonato Inglês, o elenco está em segundo lugar com 41 pontos, brigando pela liderança.

Enquanto isso, o Leicester teve um caminho muito mais complicado do que o do seu adversário. Jogou contra o Millwall e depois o Brighton. Dessa maneira, no confronto desta quarta-feira, deve colocar os melhores jogadores em campo para trazer para casa o resultado positivo. Por fim, na liga inglesa, aparece em nono lugar com 22 pontos.

Escalações de Liverpool e Leicester hoje:

Origi, Adrian, Phillips e Robertson não estão disponíveis para entrar em campo nesta quarta.

Do outro lado, Fofana, Soyuncu, Justin e Evans continuam sendo preocupações para o técnico Brendan Rodgers.

Livepool: Kelleher; Matip, Tsimikas, Gomez, Williams; Milner, Morton, Keita; Chamberlain, Minamino, Firmino

Leicester: Schmeichel; Albrighton, Bertrand, Amartey, Thomas; Tielemans, Ndidi; Maddison, Hall, Barnes; Daka

