Depois de uma temporada de grandes disputas em campo, a Conmebol já definiu qual será o palco da final da próxima Copa Libertadores. O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, vai receber o jogo em outubro do ano que vem. Dessa maneira, conheça o espaço em que vai ser a final da Libertadores 2022 e todas as informações sobre o embate.

Qual o dia da final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores em 2022 será realizada em 29 de outubro, sábado, com horário a ser definido no ano que vem, de acordo com o calendário da Conmebol.

Inicialmente, a decisão deveria acontecer em novembro, como todos os anos. Porém, por conta da Copa do Mundo da FIFA no Catar estar marcada para novembro e dezembro devido ao forte calor na região, a Conmebol precisou alterar a data para outubro.

Onde vai ser a final da Libertadores 2022?

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, será o palco da grande final da Copa Libertadores da América no ano que vem, escolhido e determinado pela própria Conmebol.

Casa do Barcelona de Guayaquil, o espaço pode receber até 59 mil torcedores. Inaugurado em 27 de dezembro de 1987, é o estádio com maior capacidade de atendimento do Equador, além de aparecer como um dos mais atrativos espaços esportivos da América do Sul.

Assim como a grande maioria dos estádios no continente, o Monumental do Equador tem as primeiras instalações, isto é, mantém a sua arquibancada no estilo antigo com as cores amarelo, vermelho e branco. Entretanto, o espaço passou por reformas ao longo dos anos como forma de melhorar o ambiente. Assim como foi em 2021, é provável que a Conmebol também faça reparos para a grande final.

Confira todos os ângulos do Estádio de Guayaquil, no Equador, que será o grande palco de 2022.

Qual a distância de Equador e Brasil?

Pode-se medir a distância do Equador com o Brasil através de uma viagem de avião e de carro ou ônibus. Se o torcedor escolher viajar de avião, saindo de São Paulo até Guayaquil por exemplo, aí a duração será de aproximadamente 6 horas, podendo trocar de avião ou até mesmo aeroporto.

Porém, de carro a viagem é muito mais duradoura, podendo chegar até quatro dias.

No entanto, existe a grande diferença do Equador ser mais barato com relação ao custo, desde passagens como hospedagens em hotéis, hostel e pousadas. Se pesquisadas agora, com a data de 11 de novembro de 2022, o preço da passagem de avião gira em torno de R$2,890 até R$3 mil reais.

Quando começa a Pré-Libertadores 2022?

A nova edição da Libertadores tem início em 9 de fevereiro de 2022 com a primeira fase preliminar trazendo três confrontos. É importante ressaltar que as três equipes vencedores avançam para a segunda rodada preliminar, isto é, continuam vivas na disputa pela vaga até a fase de grupos.

O sorteio da fase de grupos acontecerá em 23 de março, com o horário a ser definido pela Conmebol. Já os jogos acontecem em 06, 13 e 27 de abril e 04, 18 e 25 de maio de 2022. Por fim, a fase eliminatória segue por 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta) as oitavas, depois as quartas em 03 de agosto e 10 de agosto e então as semifinais por 31 de agosto e 7 de setembro.

