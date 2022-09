Jogo do Milan hoje ao vivo: onde assistir, horário e novidades (10/09)

Buscando a liderança do Campeonato Italiano, o jogo do Milan hoje ao vivo vai ser contra a Sampdoria neste sábado (10/09), pela sexta rodada às 15h45, no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova. Enquanto um luta pela liderança na parte de cima, o outro quer escapar do rebaixamento.

Onde vai passar jogo do Milan hoje ao vivo?

O jogo do Milan hoje tem transmissão da ESPN, na TV paga, às 15h45 (horário de Brasília). O torcedor também pode assistir pelo Star +, serviço de streaming.

O canal da ESPN é o grande responsável pelos direitos de imagem do Campeonato Italiano na temporada. Para acompanhar todos os lances do embate neste sábado basta sintonizar a emissora, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura em todo o país.

Assinantes do Star + também podem acompanhar a partida pelo celular, tablet, computador ou na própria smart TV, se for o caso. A plataforma de streaming está disponível por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, com diferentes pacotes de escolha envolvendo uma programação com filmes e séries.

Sampdoria x Milan:

Horário : 15h45 (horário de Brasília)

: 15h45 (horário de Brasília) Rodada : 6ª rodada

: 6ª rodada Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova

Estádio Luigi Ferraris, em Gênova Onde assistir jogo do Milan hoje: ESPN e Star

Sampdoria e Milan: como estão as equipes na temporada?

A equipe da Sampdoria busca a primeira vitória na nova temporada do Campeonato Italiano. Na zona de rebaixamento em 18º lugar, o elenco possui apenas dois pontos, totalizando dois empates e três derrotas. Se vencer, consegue deixar a zona da degola e se afastar por completo. Para a partida, não terá Conti, lesionado.

Do outro lado, o Milan está em uma situação completamente diferente. Ocupando a terceira posição com 11 pontos, o grupo de Stefano Pioli contabiliza três vitórias e dois empates, ainda sem perder na competição. Se garantir os três pontos neste sábado, o atual campeão será o novo líder, desbancando Atalanta e Napoli. Os jogadores Ibrahimovic e Krunic continuam fora do plantel de disponíveis.

Rafa Leão é o artilheiro do Milan na Série A, com três gols marcados.

Últimos jogos:

A equipe do Sampdoria vem de derrota para o Verona em 2 a 1 no último domingo (04/09), pela quinta rodada do Campeonato Italiano, fora de casa. Os gols foram de Audero, contra, e Josh Doig. Caputo descontou.

Para o Milan, a estreia na fase de grupos da UEFA Champions League terminou em 1 a 1 contra o RB Leipzig, fora de casa, na última terça-feira (06/09).

Os gols foram de Okafor e Saelemaekers.

Por que Ibrahimovic não está jogando?

Aos 40 anos, o sueco Zlatan Ibrahimovic ainda joga em alto nível no futebol. Vestindo a camisa do Milan, o atacante foi fundamental na conquista do título italiano na temporada passada.

Entretanto, Ibrahimovic está fora dos gramados desde que se machucou em maio deste ano. O profissional passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, com previsão de sete a oito meses fora. Isso significa que Zlatan deve retornar até o fim do ano. Como seu substituto, o francês Giroud garantiu o seu lugar no time titular.

Como a Suécia está fora da Copa do Mundo, o atleta não será visto na competição.

Jogos do Campeonato Italiano hoje

Pela sexta rodada do Campeonato Italiano, a bola rola em dez confrontos no fim de semana, começando no sábado e seguindo até a próxima segunda-feira, dia 12 de setembro.

As vinte equipes da competição italiana entram em campo, incluindo Juventus, Roma, Milan, Napoli e a Inter de Milão.

Confira os horários dos jogos de hoje.

Napoli x Spezia – 10h

Inter de Milão x Torino – 13h

Sampdoria x Milan – 15h45

Atalanta x Cremonese – Domingo – 07h30

Sassuolo x Udinese – Domingo – 10h

Bologna x Fiorentina – Domingo – 10h

Lecce x Monza – Domingo – 10h

Lazio x Verona – Domingo – 13h

Juventus x Salernitana – Domingo – 15h45

Empoli x Roma – Segunda-feira – 15h45

