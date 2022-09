Convocação Seleção Brasileira hoje: veja os nomes escolhidos por Tite

O técnico Tite convocou na manhã desta sexta-feira (09/10), na sede da CBF, a Seleção Brasileira para os amistosos em novembro contra Gana e Tunísia, preparação para a Copa do Mundo no Catar. A novidade fica com o retorno de Everton Ribeiro, do Flamengo, e Pedro. Confira a lista da Convocação Seleção Brasileira hoje e a data dos jogos.

Convocação Seleção Brasileira hoje em amistosos

O Brasil tem pela frente dois amistosos no mês de setembro. Na manhã desta sexta-feira, o técnico Tite divulgou a lista de convocados para os dois compromissos antes do Mundial da FIFA.

Pedro, do Flamengo, Bremer, da Juventus, e Ibañez, da Roma, são as novidades na convocação Seleção Brasileira hoje do técnico Tite. Já Daniel Alves, Gabriel Jesus e Coutinho são as principais ausências na equipe brasileira. O meia do Flamengo, Everton Ribeiro, vive boa fase e conquistou o seu retorno para a Seleção Canarinho.

O Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar na quinta-feira, 24 de novembro, contra a Sérvia, pela primeira rodada do grupo H, no Estádio Nacional de Lusail.

Confira a lista completa da Convocação Seleção Brasileira hoje.

Goleiros:

Ederson (Man City)

Alisson (Liverpool)

Weverton (Palmeiras)

Laterais:

Danilo (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Alex Sandro (Juventus)

Zagueiros:

Éder Militão (Real Madrid)

Bremer (Juventus)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Ibañez (Roma)

Meias:

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes:

Antony (Manchester United)

Roberto Firmino (Liverpool)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Neymar (PSG)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Data dos amistosos da Seleção em setembro

A Seleção Brasileira vai enfrentar a Gana e a Tunísia nos dias 23 e 27 de setembro, respectivamente, durante a Data FIFA de setembro. Ambos os compromissos servem como último teste ao técnico Tite para a convocação oficial da Copa do Mundo.

No dia 23, o Brasil joga contra a seleção de Gana em Le Havre, no Stade Océane, na França. Quatro dias depois, a partida contra a Tunísia será em Paris, no Parc des Princes, a casa do Paris Saint-Germain. Ambos os jogos serão disputados às 15h30, no horário de Brasília.

Dependendo dos resultados e do desempenho apresentado por cada jogador, Tite pode fazer alterações em seu esquadrão para a Copa.

Confira as informações principais sobre os amistosos.

Brasil x Gana

Sexta-feira, 23 de setembro de 2022 às 15h30 (horário de Brasília), no Stade Océane, em Le Havre, na França.

Brasil x Tunísia

Terça-feira, 27 de setembro, às 15h30 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, na França.

Guilherme Arana fora da convocação de Tite

Na última quinta-feira, o Atlético Mineiro confirmou através do seu perfil oficial a lesão do lateral Guilherme Arana, titular da Seleção Brasileira.

Jogando contra o RB Bragantino na quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão, o lateral deixou o campo mais cedo. No dia seguinte, o clube comunicou que a grave lesão no joelho esquerdo. Segundo o Atlético, Arana teve lesão multiligamentar, que compromete os ligamentos cruzado posterior e colateral medial, além da ruptura no menisco medial e na cartilagem.

A situação preocupa porque Arana pode ficar fora da convocação para a Copa do Mundo em novembro deste ano, se não conseguir se recuperar em tempo.

Segundo o clube, o lateral já iniciou fisioterapia e a data do procedimento cirúrgico ainda vai ser marcado.

🏥 DM Informa O lateral-esquerdo Guilherme Arana sofreu grave lesão no joelho esquerdo durante a partida de ontem contra o Bragantino: https://t.co/IcJy7yvyc4 💪🏽 Força e ótima recuperação, Arana! 🕸️🕷️ pic.twitter.com/JSzIk31hIp — Atlético (@Atletico) September 8, 2022

Quando é a convocação para Copa do Mundo 2022?

Tite vai anunciar a lista de convocados para a Copa do Mundo em 7 de novembro, dias antes do início do Mundial da FIFA no Catar.

O treinador deverá utilizar os dois amistosos no mês de setembro para assistir seus jogadores e escolher então o melhor elenco no campeonato de seleções, além de observar as opções que poderá ter como titular.

O evento da convocação para a Copa do Mundo da FIFA será no Rio de Janeiro, na sede da CBF, sem horário definido pelo momento, com participação da equipe da entidade brasileira e principalmente do grupo técnico do treinador.

