Jogo do Milan hoje ao vivo: onde vai passar e horário (30/08)

Nesta terça-feira, 30 de agosto, Sassuolo e Milan se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Italiano, às 13h30 (horário de Brasília), no Mapei Stadium, em Régio da Emília. Descubra onde assistir o jogo do Milan hoje ao vivo para todo o país e todas as informações do embate.

O time do Sassuolo busca a segunda vitória no torneio, ocupando a 12ª posição com 4 pontos. Já o Milan vem na segunda posição com 7 pontos tentando alcançar a liderança.

Onde assistir jogo do Milan hoje ao vivo

O jogo do Milan hoje vai passar na ESPN 4 (TV fechada) e Star + (Streaming), a partir das 13h30 (Horário de Brasília).

Os canais ESPN possuem exclusividade nos direitos de imagem do Campeonato Italiano, tornando-se assim a única maneira do torcedor acompanhar todas as emoções da rodada na temporada.

Por todo o fim de semana e também por dias úteis, a emissora exibe o melhor do futebol italiano ao vivo, para todos os estados. No entanto, só está disponível me operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve entrar em contato com a sua operadora para obter o canal da ESPN na programação, caso não tenha.

Procurando assistir online? A opção é o Star +, serviço de streaming. A plataforma é paga, ou seja, a retransmissão só está disponível para aquele torcedor que é assinante. Para quem já faz parte, basta acessar o aplicativo pelo celular, tablet, computador ou na smart TV e assistir ao vivo, assim como no navegador.

Para quem não é, o site www.starplus.com disponibiliza as opções de pacotes de assinatura, com valores que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Local: Mapei Stadium, em Régio da Emília, na Itália

Onde assistir jogo do Milan hoje ao vivo: ESPN 4 e Star +

Milan na Champions League 2022/23

Além de jogar o Campeonato Italiano e a Copa da Itália na temporada, o Milan também vai disputar a Champions League, a maior competição de futebol no continente europeu. Na quinta-feira passada, a UEFA determinou todos os oito grupos da primeira fase através de sorteio.

O Milan caiu no grupo E ao lado de Chelsea, RB Salzburg e Dínamo de Zagreb. Serão seis rodadas na fase de grupos disputada por pontos corridos, ou seja, cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas 1 para ambos os clubes na partida.

Avançam para as oitavas de final os dois primeiros de cada grupo, enquanto o terceiro colocado segue para disputar os playoffs da Liga Europa.

GRUPO E

Milan

Chelsea

RB Salzburg

Dínamo de Zagreb

Prováveis escalações de Sassuolo x Milan

O elenco do Sassuolo ainda não pode contar com Muldur e Traoré, lesionados.

Provável escalação do Sassuolo: Consigli; Rogério, Ferrari, Erlic, Tojlan; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Kyriakopoulos, Pinamonti e Berardi.

Para o técnico Stefano Pioli, Ibrahimovic e Krunic estão em trabalho no departamento médico por suas lesões, por isso não estão aptos para jogarem nesta terça-feira.

Provável escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Sandro Tonali, Junior Messias; De Ketelaere, Rafa Leão e Giroud.

Jogos de futebol nesta terça-feira:

Além do embate entre Sassuolo e Milan, outros jogos de futebol também acontecem nesta terça-feira, 30 de agosto de 2022, com muita disputa. Durante a manhã, tarde e a noite, a programação conta com confrontos do futebol nacional e também internacional.

Confira a programação a seguir dos principais jogos do dia.

Libertadores

Athletico PR x Palmeiras – 21h30

Brasileirão Série B

Londrina x CRB – 19h

Sampaio Corrêa x Cruzeiro – 19h

Sport x Novorizontino – 20h30

Ituano x Operário PR – 20h30

CSA x Náutico – 21h30

Criciúma x Grêmio – 21h30

Tombense x Brusque – 21h30

Copa Santa Catarina

Nação Esportes x Figueirense – 15h

Copa Paulista

Comercial x Botafogo – 20h

Campeonato Italiano – jogo do Milan hoje ao vivo

Sassuolo x Milan – 13h30

Inter de Milão x Cremonese – 15h45

Roma x Monza – 15h45

Campeonato Português

Benfica x Paços de Ferreira – 16h15

Campeonato Inglês

Fulham x Brighton – 15h30

Crystal Palace x Brentford – 15h30

Southampon x Chelsea – 15h45

Leeds x Everton – 16h

Copa da Alemanha

Teutonia Ottensen x RB Leipzig – 15h45

