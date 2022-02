Jogo do Milan x Udinese hoje: onde assistir na TV ao vivo e horário – 25/02

O Milan recebe a Udinese nesta sexta-feira, 27/02, a partir das 14h45 (Horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza em Milão, na abertura da 27ª rodada do Campeonato Italiano. Onde assistir o jogo do Milan hoje ao vivo o torcedor confere logo a seguir.

Onde assistir o jogo do Milan hoje

O jogo entre Milan e Udinese hoje vai passar no canal ESPN 4 e no streaming Star +, partir das 14h45 (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 25/02/2022

Horário: 14h45 (Horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, em Milão

Transmissão: ESPN 4 e Star +

Como estão as equipes na temporada?

Mesmo tropeçando na rodada passada diante do Salernitana, o Milan se mantém em primeiro lugar no Campeonato Italiano com 56 pontos, tendo vantagem de dois pontos diante dos oponentes. Agora, tem a oportunidade de garantir mais pontos se ter o resultado em seu favor.

Enquanto isso, a Udinese aparece em décima sexta posição da tabela com 25 pontos, ou seja, precisa da vitória nesta sexta-feira se quiser escapar da zona de rebaixamento enquanto ainda possui tempo. Ao todo, o elenco venceu cinco partidas, empatou dez e perdeu outras nove e, por isso, tem que melhorar o seu desempenho hoje.

Escalação do Milan x Udinese

Bennacer, Kjaer e Ibrahimovic são os únicos desfalques do Milan.

Do outro lado, Nuytick estão fora do plantel de jogadores da Udinese.

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Saelemaekers, Junior Messias; Rafa Leão, Brahim Díaz, Giroud

Udinese: Silvestri; Rodrigo, Pablo Marí, Perez; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Deulofeu, Beto

Relembre como foi o último jogo entre Milan x Udinese.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre a Libertadores 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.