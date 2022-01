Jogo do Mirassol x Atlético-MG hoje: onde assistir a Copinha – 12/01

As equipes de Mirassol e Atlético-MG vão protagonizar uma disputa acirrada nesta quarta-feira, 12/01, com a bola rolando às 18h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copinha jogando no Estádio Manuel Francisco Ferreira. Com transmissão do jogo do Atlético-MG hoje na Copinha, saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir o jogo do Mirassol e Atlético-MG hoje na Copinha: O Youtube do Paulistão, e os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça, vão transmitir o jogo de hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Manuel Francisco Ferreira, cidade de Bálsamo

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube, Eleven Sports e Paulistão Play de graça

O time do Mirassol fez bonito na fase de grupos e terminou em primeiro lugar com 9 pontos ao ganhar os seus três compromissos pelo grupo 3 na Copinha. Agora, diante de um grande adversário, quer continuar o seu bom desempenho em campo e garantir-se quem sabe nas fases finais.

Enquanto isso, o Atlético-MG acabou tropeçando e ficou com o segundo lugar com apenas 6 pontos, isto é, estreou com vitória diante do Desportivo Alianza, depois o Andirá e no fim foi derrotado pelo Linense, que jogou em casa por conta da cidade-sede ser em Lins.

Escalações de Mirassol x Atlético-MG:

Mirassol: Vinícius; Aguiar, Guilherme, Ivison, Rinaldi; Du Fernandes, Wellington, Tota; Moreira, Danilo, Itallo

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Carlos Daniel, Cauê, Romulo, Thomaz; Daniel Borges, Vitinho, Emanuel Pereira, Júlio Cesar; Kaian Ferreira, Guilherme Santos

