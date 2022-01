Jogo do Mirassol x Santos na Copinha: onde assistir e horário – 18/01

Em partida válida pelas quartas de final da Copinha, as equipes de Mirassol x Santos disputam a classificação nesta terça-feira, 18/01, com a bola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa. Com transmissão do jogo do Mirassol x Santos na Copinha hoje na TV, saiba onde assistir ao vivo.

Quando é Mirassol x Santos?

Pelas quartas final, a partida começa às 21h30 desta terça-feira (horário de Brasília), 18 de janeiro de 2022, na Arena Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara, estado de São Paulo.

Onde assistir jogo do Mirassol x Santos na Copinha hoje?

O SporTV vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Eleven Sports e Paulistão Play, disponível de graça no site oficial.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

O Mirassol é a grande surpresa da temporada na Copinha. Depois de terminou em primeiro lugar na fase de grupos, o elenco passou pelo Atlético-MG (3×1), depois o Sport (2×0) na terceira fase e por fim o Bahia, com direito a cinco gols de goleada (5×1). Agora, o clube do interior de São Paulo promete dar o melhor de si em campo para garantir a vaga na semi.

Enquanto isso, o Santos também faz uma boa temporada este ano. Os garotos da Vila venceram as três partidas no grupo 8, ganharam do Chapadinha na segunda fase (3×0), bateu a Ferroviária nos pênaltis (5×4) e por fim venceu o Fluminense nas oitavas de final (2×1). Se vencer hoje, torna-se grande favorito ao título.

Escalações de Mirassol e Santos:

As equipes estão com todos os jogadores aptos para disputar a partida desta terça-feira. Com isso, o duelo promete ser acirrado em campo.

Provável escalação de Mirassol: Vinícius; Rinaldi, Guilherme, Octavio; Frank, Du Fernandes, Wellington, Tota, Moreira; Kauan, Danilo

Provável escalação de Santos: Diógenes; Sandro Perpétuo, Derick, Jair, Lucas Pires; Matheus Nunes, João Victor, Ed Carlos, Wesley Patati; Rwan Seco, Lucas Barbosa

