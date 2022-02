Jogo do Morrinhos x Goiás hoje ao vivo: onde vai passar e horário – 06/02

Pela quarta rodada no grupo A do Campeonato Goiano, o Goiás visita o Morrinhos neste domingo (06/02), com a bola rolando às 16h (horário de Brasília), jogando no Estadio João Vilela. O jogo do Goiás hoje ao vivo vai contar com a transmissão somente no online e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir jogo do Goiás hoje ao vivo

O Eleven Sports, serviço de streaming, vai transmitir ao vivo o jogo deste domingo, a partir das quatro da tarde, com cobertura completa para todo o país de maneira online.

A plataforma vai passar pelo site( www.elevensports.com) e aplicativo, de maneira gratuita para baixar no Android e iOS.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports

Escalações de Morrinhos x Goiás

Em 4ª posição no grupo A do Campeonato Goiano com 4 pontos, o time do Morrinhos tem um ponto por vitória, outro por empate e também um na derrota. Por isso, contando com a força de sua torcida neste domingo, os anfitriões esperam a casa cheia para fazer bonito e garantir mais três pontos.

Em segundo lugar no grupo A com 4 pontos, o time do Goiás aparece contabilizando uma vitória, um empate e outra derrota até o momento na competição estadual. Na última rodada, duarnte a semana, o elenco conquistou o seu primeiro triunfo ao bater o Jataiense em casa.

Escalação de Goiás: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo, Auremir; Artur, Vinícius, Fellipe Bastos; Nicolas, Elvis, Diego

Escalação de Morrinhos: Wallace; Allef Nunes, Trindade, Denilson, Paulinho; Hugo José, Roger Goiano, Chocolate, Lucas; Roniel, Gilberto Fortunato

