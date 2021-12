Jogo do Napoli x Atalanta hoje: onde assistir online e pela TV – 04/12

Buscando continuar na liderança, o Napoli recebe a Atalanta neste sábado, 04/12, a partir das 16h45 (horário de Brasília) pela décima sexta rodada do Campeonato Italiano jogando no Estádio Diego Armando Maradona. Confira onde assistir ao jogo entre Napoli x Atalanta ao vivo.

Onde assistir o jogo do Napoli x Atalanta: A partida entre Napoli e Atalanta terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, cidade de Napoli, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar com 36 pontos, o Napoli precisa da vitória neste sábado se quiser continuar na liderança do Campeonato Italiano com a vantagem aos demais adversários. Neste momento, o elenco napolitano contabiliza onze vitórias, três empates e uma derrota apenas. Por fim, ganhando hoje e os demais tropeçando, segue com quatro pontos.

Enquanto isso, a Atalanta vem logo atrás em quarta posição com 31 pontos. Dessa maneira, ao ganhar nove jogos, empatar quatro e perder dois, pode diminuir a diferença que possui com os times do topo da classificação e, quem sabe assim, seguir vivo na busca pelo título da competição este ano além da vaga na Champions.

Escalações de Napoli x Atalanta:

Os anfitriões não poderão contar com Anguissa, Osimhen e Koulibaly, lesionados.

Para os visitantes, Gosens e Lovato são os desfalques para o jogo de hoje.

NAPOLI: Ospina; Jesus, Mário Rui, Rrahmani, Di Lorenzo; Lobokta, Demme, Lozano, Zielisnki; Politano, Mertens

ATALANTA: Musso; Djimsiti, Palomino, Rafael Tolói; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Zapata, Malinovskyi

