Jogo do Napoli x Bologna hoje: onde assistir ao vivo e escalaões – 28/10

Buscando a liderança, o confronto entre Napoli x Bologna promete pegar fogo nesta quinta-feira, 28/10, às 15h45 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Italiano no Estádio Diego Armando Maradona. Confira todas as informações para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Napoli x Bologna hoje ao vivo? O confronto entre Napoli e Bologna terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 28 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, cidade de Napoli, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Napoli x Bologna

O técnico Luciano Spalletti não poderá contar com Ounas, Manolas e Mancuit, lesionados.

Já os visitantes não podem contar com Soriano e Soumaoro, ambos expulsos na última rodada.

Napoli: Ospina; Mário Rui, Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo; Fabián Ruiz, Zambo Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhein

Bologna: Skorupski; Theate, Medel, Luis Binks; De Silvestri, Domínguez, Svanberg, Hickey; Barrow, Arnautovic, Riccardo Orsolini

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois de empatar com a Roma na rodada passada, o time do Napoli volta a jogar nesta quinta-feira buscando retomar a liderança do Campeonato Italiano. Com 25 pontos em nove rodadas, o elenco napolitano só precisa da vitória já que, pelo saldo de gols, ultrapassa o Milan e toma a primeira posição.

Enquanto isso, o Bologna aparece em 11ª posição na tabela com 12 pontos. No fim de semana o elenco foi goleado pelo Milan, o que acabou resultando na liderança do time de Milão. Agora, se quiser subir na classificação e continuar na elite do futebol italiano, precisa vencer.

