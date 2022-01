Quem vencer o jogo desta sexta-feira está classificado para as oitavas de final

Jogo do Novorizontino x Grêmio hoje: escalações e onde assistir – 14/01

A bola vai rolar nesta sexta-feira, 14/01, entre Novorizontino e Grêmio a partir das 17h15 (horário de Brasília), em partida válida pela terceira fase da Copinha no Estádio Jauzão, na cidade de Jaú. O jogo do Grêmio hoje tem transmissão ao vivo na TV e por isso saiba onde assistir.

Onde assistir jogo do Novorizontino e Grêmio ao vivo hoje: O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Jauzão, cidade de Jaú

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Após terminar em primeiro lugar no grupo 9, o Novorizontino garantiu-se na segunda fase da competição. Ao enfrentar o Castanhal, venceu por 2 a 1 jogando em Iacanga. Agora, o elenco do interior de São Paulo volta para os campos disputar a classificação até as oitavas de final.

Do outro lado, o Grêmio terminou em primeiro lugar no grupo 10 direto para a segunda etapa da competição. Depois, venceu facilmente o Santa Cruz por 2 a 0 e passou para a terceira fase da temporada, onde promete brigar lance por lance pelo passaporte até a grande final.

Provável Novorizontino: João Vitor; Luca Caio, Kaue Santos, André Junior, Diego Rodrigues; Gabriel Canal, David Benjamin, Romulo, Claudinei; Bertuol, Kauã Vinicius

Provável Grêmio: Thiago Beltrame; Gustavo Martins, Gustavo Marins, Lucas Kawan, Cuiabano; Kaka, Pedro Cuiabá, Rubens, Gabriel Silva; Kauan Kelvin, Kevin

Quando será a final da Copa São Paulo?

A final da Copinha será realizada em 25 de janeiro de 2022, terça-feira, com os dois finalistas em campo, com o horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol. O local da partida, além disso, também é outra questão a ser resolvida pela organização do evento, já que o Pacaembu, casa que recebe a maioria das finais, passa por reformas neste momento.

O SporTV é o grande responsável por transmitir os confrontos desde a fase de grupos até a final.

