Jogo do Novorizontino x Palmeiras hoje: onde assistir e horário – 23/01

Abrindo a temporada 2022 do Campeonato Paulista, Novorizontino e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 23/01, a partir das 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela 5ª rodada adiantado no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. O jogo do Palmeiras hoje tem transmissão ao vivo na TV então, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje ao vivo

A Record TV vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível de graça para todo o estado de São Paulo com narração de Marco de Vargas, comentários de Muller e arbitragem Renato Marsiglia.

Outra opção é acompanhar online através do Play Plus, Paulistão Play e Premiere, serviços de streaming disponíveis somente por assinatura no site oficial e aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Record TV

LiveStream: Play Plus, TV Paulistão Play e Premiere por assinatura

Escalações de Novorizontino x Palmeiras

Os anfitriões não tem desfalques para o jogo deste domingo.

O Palmeiras, por outro lado, não poderá contar com Kuscevic, que está com o Chile.

Escalação do jogo do Novorizontino: Giovanni; Felipe Rodrigues, Bruno Aguiar, Edson Silva, Guilherme; João Pedro, Anderson Rosa, Marcinho; Danielzinho, Douglas Baggio, Michel

Escalação do jogo do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Scarpa; Dudu, Rony.

Como estão as equipes na temporada?

Depois de uma belíssima temporada em 2021 com direito ao acesso para a Série B do Brasileirão, o Novorizontino pretende entrar com o pé direito no Paulistão este ano. Com grandes jogadores no elenco, o time do interior de São Paulo quer mostrar-se como uma força do estado, e está pronto para isso.

Depois de ser campeão da Libertadores em cima do Flamengo, o Palmeiras está pronto para começar mais uma temporada no futebol brasileiro. O elenco comandado pelo português Abel Ferreira deve entrar em campo com titulares e reservas, já que tem pela frente o Mundial de Clubes em fevereiro. No ano passado, o Verdão foi derrotado na final pelo São Paulo.

Relembre o último jogo entre Novorizontino e Palmeiras.

