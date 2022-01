Jogo do Oeste x Flamengo hoje: onde assistir a Copinha e horário – 11/01

Pela terceira rodada do grupo 29, Oeste e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, 11/01, a partir das 21h45 (horário de Brasília), na Copinha jogando na Arena Barueri. Saiba onde assistir ao jogo do Flamengo hoje na Copinha pela TV ao vivo.

Horário e onde assistir jogo do Flamengo na Copinha? O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, cidade de Barueri

Árbitro: Robson Silva Santos

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

As equipes entram em campo nesta terça-feira para disputar a liderança do grupo 29 na Copinha. De um lado, o Flamengo aparece em primeiro lugar com 6 pontos depois de vencer o Forte com dez gols e o Floresta novamente com a goleada de quatro. Por isso, é a equipe favorita a garantir os três pontos no confronto e, então, avançar como líder do grupo.

Do outro lado, entretanto, o Oeste aparece em segundo lugar com os mesmos 6 pontos depois de vencer o Floresta na primeira rodada e o Forte na segunda. Dessa maneira, precisa disponibilizar os melhores dos seus jogadores para entrar com toda a confiança necessária nesta terça.

Escalações de Oeste e Flamengo hoje:

Oeste: Alexandre; Matheus de Paula, Pedro Favorito, Bruno, Cristian; Diogo Costa, Werik, Gabriel da Motta, Kaua; Alan Ferreira, Luan Vito

Flamengo: Bruno; Wesley, Kayque Soares, Cleiton, Igor Jesus; Marcos Paulo, Werton, Kayde David, Matheus França; André, Ryan Luka

