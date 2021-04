Jogo do Palmeiras hoje 7/4: como assistir e horário da Recopa 2021

O Palmeiras terá sua primeira decisão na atual temporada. Nesta quarta-feira (7), o clube enfrenta o Defensa y Justicia, em confronto válido pelo jogo de ida da Recopa Sul-americana 2021. O Verdão busca o título inédito após ser campeão da Libertadores, enquanto os argentinos faturaram a Sul-americana. A bola rola às 21h30, no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Santa Rosa, província de Buenos Aires. Confira então como assistir o jogo do Palmeiras hoje.

Como assistir o jogo do Palmeiras hoje

A Conmebol TV transmite o jogo do Defensa y Justicia e Palmeiras, hoje, com exclusividade, mas a partir das 21h30. O assinante das operadoras Claro/Net (711, 712, 713 e 714 e Sky (220 e 221 SD; 620 e 621 HD) poderão assistir à partida mediante assinatura mensal de R$ 39,90.

Provável escalação do jogo do Palmeiras hoje

Palmeiras : Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano.

: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano. Defensa y Justicia: Unsain; Meza, Breitenbruch e Frías; Marcelo Benítez, Brítez, Escalante, Pizzini, Rotondi e Raúl Loaiza; Walter Bou (Braian Romero).

Onde e quando será Defensa y Justicia x Palmeiras?

O campeão do torneio será definido após a conclusão dos dois jogos. O primeiro ocorre nesta quarta-feira (7), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Santa Rosa, província de Buenos Aires, às 21h30. Já o segundo e decisivo jogo está marcado para o dia 14 de abril, no mesmo horário, mas no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com o mando do Palmeiras.

Os palmeirenses não puderam mandar a partida para seu estádio, o Allianz Parque, em São Paulo. Isso porque o Estado está proibido de realizar jogos até o dia 11 de abril, mas há a possibilidades do prazo se estender devido a não diminuição de casos da Covid-19.

Qual o valor da premiação da Recopa 2021?

A Conmebol pagará ao campeão da Recopa Sul-americana 2021, uma premiação no valor de R$7 milhões. No entanto, o segundo colocado embolsará R$4,2 milhões.

