Jogo do Palmeiras x Al Ahly no Mundial hoje: onde assistir na TV e horário

Chegou a hora de descobrir quem será o primeiro finalista do Mundial de Clubes em 2022. O Palmeiras, campeão da Libertadores, vai enfrentar o Al Ahly, vencedor da Liga dos Campeões da CAF, nesta terça-feira, 08/02, jogando no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), em partida única. Com transmissão ao vivo do jogo do Palmeiras no Mundial hoje na televisão, saiba onde assistir.

Onde assistir jogo do Palmeiras no Mundial hoje

É possível assistir o jogo entre Palmeiras e Al Ahly hoje, pela semifinal do Mundial de Clubes, pelo canal da BAND (TV aberta), no BandSports (TV paga), através do Band.com.br (Portal da emissora gratuito) e o BandPlay (Aplicativo), à uma e meia da tarde pelo horário de Brasília.

A emissora da TV aberta vai passar o jogo do Palmeiras para todos os estados do Brasil, com narração de Ulisses Costa, e comentários de Edmundo e Veloso. Basta sintonizar o canal e acompanhar ao vivo.

Já pela TV por assinatura, através do BandSports, a narração fica por conta de Oliveira Andrade e comentários de Evair. Para o site oficial da emissora (www.band.uol.com.br), a retransmissão é a da TV aberta, assim como no aplicativo, disponível tanto para Android com iOS.

PALMEIRAS

O elenco alviverde chega para disputar o Mundial de Clubes pela segunda vez seguida. No ano passado, acabou perdendo para o Tigres, do México, ainda nas semis e, na disputa do terceiro lugar, perdeu para o próprio Al Ahly, o seu adversário de hoje. Agora, tem uma nova chance de levar para o Brasil o troféu da FIFA.

Campeão da Libertadores, o time palmeirense venceu o Flamengo na final em Uruguai, em partida única. Com isso, garantiu o passaporte direto até a semifinal do Mundial.

AL AHLY

O time do Al Ahly, da cidade do Cairo, no Egito, também disputa o Mundial de Clubes pela segunda vez seguida na temporada do futebol. No ano passado, o clube venceu o AL-Duhail nas quartas, mas foi derrotado pelo Bayern nas semis e, na disputa com o próprio Palmeiras, terminou em terceiro lugar.

Agora, depois de vencer o Monterrey nas quartas, o clube quer dar a volta por cima e chegar na grande final, sob o comando de Pitso Mosimane.

Prováveis escalações de Palmeiras x Al Ahly

A lista de inscritos do Palmeiras conta com os principais nomes do elenco como Dudu, Rony, Wesley, Deyverson, Zé Rafael, Scarpa, Marcos Rocha e Piquerez. No entanto, Vinicius Silvestre, Renan, Gabriel Veron, Patrick, Gabriel Menino, Giovani e Vanderlan foram cortados.

Para o elenco do Al Ahly, nenhuma surpresa ou desfalques.

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan, Murilo, Marcos Rocha; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu, Rony

Al Ahly: Lofti; El Hanafi, Rabia, Maghrabi; Magdy, Maaloul, Dieng, Hany; El Shahat, Abdel Kader, Mohamed

Chaveamento do Mundial de Clubes em 2022

A final do Mundial está mais próxima do que nunca. Quatro equipes disputam as semifinais com a intenção principal de conquistar as duas vagas para a decisão. Palmeiras, Al Hilal, Al Ahly e Chelsea estão no páreo.

Do outro lado, Al Jazira e Monterrey vão disputar o quinto lugar. A seguir, confira os confrontos no Mundial de Clubes e como funciona a fase final.

Semifinal:

Palmeiras x Al Ahly (08/02) – 13h30

Chelsea x Al Hilal (09/02) – 13h30

Final (12/02):

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 – 13h30

Terceiro lugar (12/02):

Perdedor da semifinal 1 x Perd dedor da semifinal 2 – 10h

Quinto lugar (09/02):

Monterrey x Al Jazira – 10h30

