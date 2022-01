Onde assistir jogo do Palmeiras na Copinha x Oeste hoje (19/1/22)

Valendo a classificação nas semifinais da Copinha, o Palmeiras enfrenta o Oeste nesta quarta-feira, 19/01, a partir das 19h (horário de Brasília), jogando na Arena Barueri pelas quartas. Com transmissão do jogo do Palmeiras hoje na Copinha, saiba onde assistir ao vivo na TV.

Onde assistir jogo do Palmeiras na Copinha 2022?

Pelas quartas final, a partida começa às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), 19 de janeiro de 2022, na Arena Barueri, na cidade de Barueri, estado de São Paulo.

O SporTV vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Eleven Sports e Paulistão Play, disponível de graça no site oficial.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Buscando o seu primeiro título na Copinha, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira com todo o gás necessário. Para chegar até as quartas, o elenco alviverde passou em primeiro lugar no grupo 28, depois superou o Mauá na segunda fase, seguindo do Atlético-GO e Internacional.

Enquanto isso, o Oeste também fez uma bela trajetória até o momento na Copinha, mesmo depois de terminar em segundo lugar no grupo 29. O time paulista venceu o Ibrachina nos pênaltis pela segunda fase, depois o Flamengo na terceira fase e por fim o Canaã, carimbando o seu passaporte para a etapa de hoje.

Confira o último jogo do Palmeiras na Copinha.

Escalações de Palmeiras e Oeste na Copinha hoje:

Sem nenhum desfalque importante para o jogo desta quarta-feira, as equipes prometem uma grande partida em busca da classificação até a próxima fase.

Provável escalação de Palmeiras: Mateus; Garcia, Naves, Lucas Freitas, Fabinho; Vanderlan, Givoani, Pedro Bicalho; Gabriel Silva, Jhonatan; Vitinho

Provável escalação de Oeste: Alexandre; Matheus de Paula, Pedro Favorito, Bruno, Cristian; Diogo Costa, Werik, Gabriel da Motta, Kaua; Alan Ferreira, Luan Vito

