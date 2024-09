A disputa acontece no no Stade Pierre-Mauroy, às 15h45.

Jogo do PSG hoje (01) vai passar na Cazé TV? Horário e onde assistir Lille x PSG

Tem jogo do PSG hoje contra o Lille 3ª rodada do Campeonato Francês 2024. A partida deste domingo, 1 de setembro, vai começar às 15h45 (de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do PSG hoje?

O jogo do PSG hoje não vai passar na CazéTV como era previsto. Apesar de ter os direitos de transmissão do Campeonato Francês, a equipe do canal decidiu suspender a exibição dos jogos da Ligue 1 após usuários franceses usarem a VPN para burlar um bloqueio para assistir aos jogos de forma ilegal.

A situação acabou gerando uma notificação da Ligue 1 contra a Cazé TV e, por isso, o canal brasileiro optou por não exibir jogos do campeonato até que consiga um bloqueio mais seguro contra "invasores".

Sendo assim, o jogo do PSG hoje não vai ter transmissão no Brasil e os torcedores terão que acompanhar por rede social.

Escalação

O Lille deve subir no campo com Chevalier; Mandi, Diakité e Alexsandro; Meunier, Benjamin André, Haraldsson e Gudmundsson; Ethan Mbappé, Sahraoui e Jonathan David.

Já o PSG tem para jogar o Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Zaïre-Emery; Dembelé, Barcola e Asensio.

