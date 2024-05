Jogo do PSG hoje (07): horário e onde assistir PSG x Borússia

Informações do jogo do PSG x Borrúsia ao vivo, bem como as últimas informações deste 7 de maio.

Tem jogo do PSG hoje contra a Borussia Dortmund, e é nada menos que pela volta da semifinal da Champions League de 2024. A partida desta terça-feira, 7, vai começar às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Em que canal vai passar o jogo do PSG hoje?

O jogo do PSG hoje terá cobertura no SBT, TNT e HBO Max.

SBT: a emissora transmite o jogo ao vivo e de graça para todo o Brasil. Dá também para acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) com imagens da retransmissão do canal aberto através do navegador ou aplicativo SBT Play.

TNT: o canal é responsável por assumir o controle da transmissão na TV fechada, entre as diferentes operadoras por assinatura no Brasil. A emissora não divulgou o quadro de narrador e comentaristas.

Max: O streaming Max, por assinatura, também transmite o jogo do PSG hoje nos dispositivos móveis.

Como vem o PSG?

O PSG não poderá contar com o defesa-central Lucas Hernandez, que se lesionou na primeira mão. O jovem Beraldo deve começar em seu lugar. Mbappé, Dembele e Barcola devem começar no ataque, mas podemos ver Gonçalo Ramos e Randal Kolo Muani saindo do banco logo no início, enquanto o PSG persegue os gols.

Como vem o Borussia Dortmund?

O Dortmund deverá jogar com a mesma escalação da primeira mão, já que teve grande equilíbrio e jogadores como Sancho, Brandt e Adeyimi foram excelentes no apoio a Fullkrug no ataque e no trabalho defensivo. O Dortmund ficará animado com o número de oportunidades que criou na primeira mão, mas sabe que terá de defender ainda mais na segunda mão se quiser chegar a Wembley.

