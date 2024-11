Ligue 1: Transmissão ao vivo PSG x Lens. Os líderes da liga buscam manter o início invicto na defesa do título.

Jogo do PSG hoje no Cazé TV: horário e como assistir (02/11)

Jogo do PSG hoje no Cazé TV: horário e como assistir (02/11)

O Paris Saint-Germain enfrenta o Lens neste sábado, 2 de novembro, no Parc des Princes, com início marcado para 13h, horário de Brasília. O PSG busca manter sua vantagem de 3 pontos no topo da Ligue 1 ao receber o sexto colocado Lens.

Transmissão do jogo do PSG contra o Lens

O PSG busca estender sua sequência invicta na Ligue 1 ao receber o Lens no sábado, 2 de novembro. E assistir o duelo no Brasil é fácil: a Cazé TV fará a transmissão do jogo ao vivo e os torcedores poderão acompanhar todos os lances gratuitamente.

Para acompanhar o jogo entre no Youtube no celular, Android ou iOS, ou então acesse o site www.youtube.com. Pesquise "CazéTV" e selecione o jogo que quer assistir. É de graça e não precisa se inscrever para ver o conteúdo.

Quando: Sábado, 2 de novembro de 2024 às 13h

Onde: Parc des Princes em Paris, França

Transmissão ao vivo: Cazé

Como estão os times

A convincente vitória por 3 a 0 fora de casa contra o Marselha no último final de semana no Le Classique deve ter aumentado a confiança dos jogadores de Luis Enrique, mas o jogo de hoje deve ser um teste difícil para o time da casa.

A defesa do Lens tem se mostrado difícil de quebrar até agora nesta temporada. No entanto, eles vêm para esta partida após sua primeira derrota da campanha, após perderem por 2 a 0 em casa para o Lille após sofrerem dois gols nos acréscimos.

O Lens venceu o PSG pela última vez no Parc des Princes em 2006, sugerindo que uma vitória no sábado pode ser uma tarefa difícil.

>> Quais são os maiores campeões do Campeonato Francês