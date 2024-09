Jogo do PSG vai passar na TV? Horário do Paris Saint-Germain x Brest (14/9)

Tem jogo do PSG hoje contra o Brest no Campeonato Francês 2024. A partida deste domingo, 14 de setembro, vai começar às 16h (de Brasília).

Onde assistir o jogo do PSG hoje?

O jogo do PSG hoje no Parc des Princes não vai ter transmissão para o Brasil, seja na TV ou internet. Apesar da CazéTV ter os direitos de transmissão do Campeonato Francês, a equipe do canal decidiu suspender a exibição dos jogos da Ligue 1 após usuários franceses usarem a VPN para burlar um bloqueio para assistir aos jogos de forma ilegal.

TIMES ATÉ AQUI

O PSG conquistou a vitória em seu último confronto pelo placar final de 3 a 1 sobre o Lille OSC, fora de casa, em 1º de setembro. O Lille foi superado em chutes no confronto, nove a 11. Randal Kolo Muani, Bradley Barcola e Vitinha se combinaram para marcar os três gols de seu time na partida contra o Lille.

O Stade Brest 29 derrotou o AS Saint-Etienne por 4 a 0 em casa em seu último jogo em 31 de agosto, superando o AS Saint-Etienne por 19 a sete. Mahdi Camara e Romain Del Castillo lideraram o Stade Brest 29 com um gol cada. Eles registraram três e dois chutes, respectivamente.

Escalação

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Beraldo; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Dembélé, Asensio, Barcola.

Provável escalação do Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Cardeal, Amavi; Camara, Magnetti, Faivre; Castillo, Ajorque, Sima.