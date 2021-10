Jogo do Rayo Vallecano x Barcelona hoje: onde assistir ao vivo – 27/10

O Barcelona visita o Rayo Vallecano nesta quarta-feira, 27/10, às 14h (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol no Campo de Vallecas. Confira todas as informações para assistir o jogo do Barcelona hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Barcelona hoje ao vivo? O confronto entre Rayo Vallecano e Barcelona terá transmissão ao vivo a partir das 14h (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 27 de outubro de 2021

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Campo de Vallecas, cidade de Vallecas, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Rayo Vallecano e Barcelona

O técnico Ronald Koeman não terá para o jogo desta quarta Pedri, Araújo, Dembéle e Braithwaite, todos lesionados.

Enquanto isso, o Rayo não tem novas baixas.

Rayo Vallecano : Dimitrievski; García, Catena, Maras, Mario Hernández; Ciss, Unai López; Álvaro García, Trejo, Balliu; Nteka

: Dimitrievski; García, Catena, Maras, Mario Hernández; Ciss, Unai López; Álvaro García, Trejo, Balliu; Nteka Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Dest, Eric García, Alba; Gavi, Sergi Roberto, Busquets; Coutinho, Depay, Ansu Fati

Principais informações sobre o jogo do Barcelona hoje

O time do Rayo Vallecano, recém promovido da segunda divisão espanhola, vem de uma derrota para o Betis no fim de semana. Mesmo assim, o elenco conta com uma boa campanha este ano. Com 16 pontos em 8ª posição, está acima do rival de hoje na tabela, podendo alcançar as primeiras posições se ganhar.

Do outro lado, o Barcelona vive uma crise dentro e fora de campo. Ocupando a 9ª posição ao vencer apenas quatro jogos na temporada, o time da Catalunha busca a recuperação no jogo desta quarta-feira e, por isso, deve colocar em campo os seus melhores jogadores. Na última rodada, perdeu o El Clásico para o Real Madrid.

