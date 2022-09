Jogo do Real Madrid hoje ao vivo: onde vai passar? qual o horário (11/9)

Neste domingo, 11 de setembro, o atual campeão Real Madrid enfrenta o Mallorca, às 09h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. O jogo do Real Madrid hoje ao vivo tem transmissão ao vivo e, por isso, confira todos os detalhes no texto a seguir.

Onde assistir jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O jogo do Real Madrid hoje ao vivo vai passar no canal ESPN, na TV fechada, a partir das 09h (horário de Brasília). O torcedor também pode assistir no Star +, serviço de streaming.

Para curtir todos os lances do embate entre Real e Mallorca no Campeonato Espanhol, o torcedor deve sintonizar o canal da ESPN, disponível em todo o território nacional apenas em operadoras de TV por assinatura. Por isso, verifique se em sua programação a emissora está disponível.

Para quem prefere curtir online, o Star +, serviço de streaming, retransmite as imagens em sua plataforma, disponível para celular, tablet, computador ou smart TV, se o aparelho for compatível. Assinantes só precisam entrar no aplicativo com e-mail e a senha de usuário, enquanto interessados devem acessar o site www.starplus.com e, por valores que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90, tornar-se membro.

Real Madrid x Mallorca:

Horário : 09h (horário de Brasília)

: 09h (horário de Brasília) Rodada : 5ª rodada

: 5ª rodada Local : Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid Onde assistir jogo do Real Madrid hoje ao vivo: ESPN e Star +

Real Madrid e Mallorca: como estão as equipes?

Atual vice-líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid busca os três pontos no confronto deste domingo, pela quinta rodada, para assumir novamente a ponta da classificação. Com apenas um ponto a menos do que o Barcelona, o clube de Madrid deve ultrapassar o adversário. Ao todo, o grupo merengue soma quatro vitórias, com 100% de aproveitamento na temporada.

Para o jogo de hoje, Benzema, Militão, e Odriozola não aparecem na convocação.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Alaba, Mendy, Rudiger; Modric, Tchouameni, Kroos; Vini Junior, Valverde e Hazard.

Do outro lado, o Mallorca busca a segunda vitória na temporada do Campeonato Espanhol. O elenco vem na 13ª posição com 5 pontos, conquistados em uma vitória, dois empates e uma derrota. Se garantir os três pontos na batalha deste domingo, o elenco sobe e fica próximo da parte de cima da classificação.

Greif está indisponível por lesão e não pode entrar em campo hoje.

Provável escalação do Mallorca: Rajkovic; Copete, Valjent, Raillo; Maffeo, Battaglia, Sánchez, Rodríguez, Costa; Kang-In e Muriqi.

Últimos jogos:

Na última terça-feira (03/09), o Real Madrid venceu o Celtic em sua estreia pela fase de grupos da UEFA Liga dos Campeões por 3 a 0, fora de casa. Os gols foram de Vini Junior, Modric e Hazard.

Do outro lado, o Mallorca vem de empate em 1 a 1, em casa, diante do Girona no último sábado (03/09), pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Os gols foram de Antonio Raillo e Samuel Sainz.

Jogos da rodada no Campeonato Espanhol

Pela quinta rodada do Campeonato Espanhol na temporada, primeiro turno, quatro partidas serão realizadas neste domingo, 11 de setembro. A rodada segue até amanhã, segunda, com apenas um confronto.

O destaque vai para o jogo do Real e Mallorca, além do encontro de Betis e Villarreal. Por isso confira a seguir todos os jogos da rodada hoje.

Girona 2 x 1 Real Valladolid

Rayo Vallecano 2 x 1 Valencia

Espanyol 2 x 3 Sevilla

Atlético de Madrid 4 x 1 Celta de Vigo

Cádiz 0 x 4 Barcelona

Real Madrid x Mallorca – 09h

Elche x Athletic Bilbao – 11h15

Getafe x Real Sociedad – 13h30

Betis x Villarreal – 16h

Almería x Osasuna – Segunda-feira – 16h

Relembre: Líder no ranking, quantas Champions tem o Real Madrid?