Jogo do Real Madrid hoje: horário e onde assistir Las Palmas x Real Madrid (29/8)

O Real Madrid entra em campo contra o Las Palmas hoje, dia 29 de agosto, a partir das 16h30 (Horário de Brasília). A partida será no Estádio Gran Canaria.

Onde assistir o jogo do Real Madrid

O jogo será transmitido em cobertura aberta no Brasil pela ESPN. A exibição começa às 16h30. A Disney Plus também exibe jogo, mas ambos exigem uma assinatura.

O Real Madrid tentará dar continuidade à sua vitória dominante de 3 a 0 sobre o Valladolid enquanto viaja para enfrentar o Las Palmas. Apesar de um revés em sua última partida fora de casa contra o Mallorca, o Madrid estará ansioso para manter o ímpeto e garantir mais três pontos. O Las Palmas, por outro lado, tem lutado muito, ficando 16 jogos da liga sem vencer.

Escalações de Las Palmas x Real Madrid

O Las Palmas ficou decepcionado por perder para o Leganés no último domingo e está desesperado por um desempenho melhor contra o campeão.

O veterano Jaime Mata pode retornar à escalação inicial, talvez com Marvin Park — ex-Madrid — voltando para a lateral direita para abrir espaço no ataque. O ex-atacante do Sheffield United, Oli McBurnie, liderará a linha.

Las Palmas previu XI (4-2-3-1, da direita para a esquerda): Cillessen (GK) — Park, Suarez, Marmol, A. Munoz — J. Munoz, Rodriguez — Mata, Moleiro, Sandro — McBurnie.

O Real Madrid provavelmente vai ficar com o time que derrotou o Valladolid, o que significa que o impressionante Arda Guler deve manter seu lugar enquanto Jude Bellingham se recupera de uma lesão . Brahim Diaz teve um bom desempenho saindo do banco na última vez, então há uma chance de que ele possa forçar sua entrada no time.

A participação especial de Endrick como artilheiro não deve ser suficiente para garantir uma vaga de titular, embora Ancelotti possa optar por escalar o brasileiro como o número 9 caso ele mova Kylian Mbappe para uma posição mais aberta e dê um descanso a Rodrygo ou Vinicius Junior .

XI previsto do Real Madrid (4-2-3-1, da direita para a esquerda): Courtois (GK) — Carvajal, Militao, Rudiger, Garcia — Valverde, Tchouameni — Rodrygo, Guler, Vinicius — Mbappe.

