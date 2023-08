Jogo do Real Madrid hoje: onde vai passar Real Madrid x Juventus (02)

Nesta quarta-feira, 02 de agosto, as equipes de Real Madrid e Juventus disputam amistoso preparatório para a pré-temporada no Estádio Camping World Stadium, em Orlando, às 20h30, horário de Brasília. Onde assistir e quem entra em campo você confere no texto abaixo.

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje?

A partida entre Real Madrid contra os italianos do Juventus pela pré-temporada será transmitida na TNT e HBO Max nesta quarta-feira às 20h30 (de Brasília) para todo o território brasileiro.

A última vez que Juventus e Real Madrid entraram em campo foi em 11 de abril de 2018, nas quartas de final da Champions League. Os italianos venceram por 3 a 1, mas foram os espanhóis que ficaram com a vaga na semifinal.

No Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, Mandzukic balançou a rede duas vezes enquanto Matuidi ampliou a vantagem para os italianos. Cristiano Ronaldo, de pênalti nos acréscimos, recolocou o Real Madrid à frente do placar e, dessa maneira, carimbou o passaporte para a semifinal.

O Real havia vencido o primeiro jogo das quartas de final por 3 a 0, por isso o gol de Cristiano colocou os anfitriões na próxima etapa da Liga dos Campeões.

Em toda a história, Real Madrid e Juventus se enfrentaram em 21 oportunidades, com dez vitórias para os espanhóis, dois empates e nove triunfos para os italianos, de acordo com dados do portal O Gol. Todos os combates foram válidos pela Champions, além de amistosos.

O que é um amistoso?

Um amistoso internacional é uma partida de futebol disputada entre seleções nacionais sem significado competitivo ou placar oficial. Esses jogos geralmente são disputados como parte da preparação das seleções nacionais para as próximas e mais próximas competições oficiais a serem disputadas, como a Copa do Mundo da FIFA, copas continentais ou eliminatórias continentais.

Os amistosos internacionais são uma oportunidade para as seleções nacionais testarem seus times, elencos, táticas e jogadores, bem como para construir entrosamento e experiência de jogo. Eles também permitem que as equipes joguem contra adversários de diferentes níveis e estilos de jogo, enriquecendo sua experiência e aprimorando suas habilidades para as próximas competições do calendário internacional.

Estes amistosos ​​internacionais podem decorrer durante todo o ano, fora das datas designadas para competições oficiais, e muitas vezes são disputadas em diversos países do mundo, sem o comando de campo das equipes que estão disputando a partida. específico.

