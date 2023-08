Grupo do Brasil na Copa do Mundo Feminina: classificados e eliminados

Com Brasil, França, Jamaica e Panamá, a terceira e última rodada no grupo F foi disputada nesta quarta-feira, 02 de agosto, na Copa do Mundo Feminina. Saiba quais seleções avançaram para as oitavas de final e quais foram eliminadas da competição.

Como ficou o grupo do Brasil na Copa do Mundo Feminina?

França, em primeiro lugar, e a Jamaica, em segundo, avançam para as oitavas de final enquanto Brasil e Panamá estão desclassificadas da Copa do Mundo Feminina.

Com o desenrolar da última rodada na fase de grupos, a França assumiu a primeira posição do grupo F na Copa do Mundo Feminina depois de vencer o Panamá por 6 a 3 nesta quarta-feira, na Austrália.

As francesas conquistaram duas vitórias e um empate, somando sete pontos. A Jamaica, em sua segunda edição do Mundial, estreou com empate diante da França, venceu o Panamá e, na última rodada empatou com o Brasil, assegurando a segunda posição do grupo.

O Brasil, por outro lado, decepcionou o seu torcedor e terminou em terceiro lugar com quatro pontos, eliminado da competição assim como o Panamá. As brasileiras estrearam com goleada de 4 a 0 contra o Panamá, mas perderam para a França por 2 a 1 e, por fim, não saíram do zero a zero com a Jamaica.

GRUPO F

1 França - 7 pontos

2 Jamaica - 5 pontos

3 Brasil - 4 pontos

4 Panamá - 0 pontos

Campanha do Brasil na Copa do Mundo

Confiante, a Seleção Brasileira trouxe para o seu primeiro jogo uma equipe jovem mas com muita bola no pé. A treinadora Pia Sundhage chamou 23 jogadoras na convocação para a Copa do Mundo incluindo Marta, a Rainha do futebol.

Na primeira rodada, disputada em Adelaide, Ary Borges balançou três vezes a rede enquanto Bia Zaneratto ampliou o placar para 4 x 0 contra o Panamá. A confiança das brasileiras subiu, assim como a determinação e o foco para os próximos desafios, mantendo os pés no chão.

Pela segunda rodada, porém, a França virou o jogo e levou os três pontos após o resultado de 2 x 1, desastre para as brasileiras. Para piorar a situação, a Jamaica venceu o Panamá e assumiu a segunda posição com um ponto de vantagem contra o Brasil.

Na terceira e última rodada, a Seleção Brasileira não saiu do zero a zero com a Jamaica, dando adeus oficialmente para o Mundial da FIFA em 2023.

Brasil 4 x 0 Panamá - 1ª rodada: ganhou

Data: segunda-feira, 24/07 às 08h

Estádio Hindmarsh, na Austrália

França 2 x 1 Brasil - 2ª rodada: perdeu

Data: sábado, 29/07 às 07h

Estádio Brisbane, na Austrália

Jamaica 0 x 0 Brasil - 3ª rodada: perdeu

Data: quarta-feira, 02/08 às 07h

Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália

Última Copa do Mundo de Marta

Se despedir da Copa do Mundo Feminina dessa maneira, com eliminação na fase de grupos, não estava nos planos de Marta, eleita por seis vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Em sua sexta edição, a jogadora afirmou que esta foi a sua última participação no torneio com a Seleção Brasileira.

Aos 37 anos, Marta jogou seis Copas do Mundo e, hoje, detém o título de artilheira com 17 gols, entre homens e mulheres. Após a partida contra a Jamaica, a atacante confirmou em entrevista para a TV Globo o adeus, mas disse que este não será o fim do futebol feminino no Brasil.

"É difícil falar em um momento desse. Não era nem em meus piores pesadelos a Copa que eu sonhava, mas é só o começo. O povo brasileiro pedia a renovação, está tendo a renovação, acho que a única velha aqui sou eu e talvez a Tami. A maioria são meninas que tem muito talento e um caminho enorme pela frente, é só o começo para elas.

Eu termino aqui, mas ela continua. Está tendo renovação, quero que as pessoas do nosso Brasil continuem tendo o mesmo entusiasmo que estavam tendo quando começou a Copa, que continuem apoiando porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. O futebol feminino vem crescendo, a Marta acaba por aqui, não tem mais Copa para a Marta".

