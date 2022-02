Confira onde assistir ao jogo do Real hoje. Foto: Reprodução / Helios de la Rubia / Real Madrid

Jogo do Real Madrid x Alavés hoje na La Liga vai passar na TV? 19/02

Descubra onde assistir o jogo do Real Madrid hoje, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol neste sábado, 19/02, jogando no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, contra o Alavés a partir das 17h (Horário de Brasília). Confira a seguir as principais informações da partida.

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O jogo do Real Madrid e Alavés hoje vai passar no streaming Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma de streaming está disponível no site (www.starplus.com) ou também pelo aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir todo o conteúdo.

Escalação de Real Madrid x Alavés

O técnico Ancelotti, do Real Madrid, não tem baixas para o jogo de hoje.

Depois de perder para o PSG na Champions durante a semana, o Real Madrid volta a jogar neste sábado pelo Campeonato Espanhol. Em primeiro lugar com 54 pontos, tem quatro de vantagem diante do segundo colocado na tabela e, por isso, promete lugar até o fim para garantir a vitória e aumentar a diferença no topo.

Real Madrid: Courtois; Alaba, Mendy, Militão, Carvajal; Casemiro, Kroos, Modric; Gareth Bale, Mariano, Vinicius Junior

Do outro lado, o Alavés não poderá contar com Lagurdia, suspenso.

Enquanto isso, o Alavés aparece na zona de rebaixamento, em décimo oitavo lugar com 20 pontos ao todo na temporada, contabilizando cinco vitórias, cinco empates e catorze derrotas. Se não vencer o jogo de hoje, a sua situação pode ficar ainda mais complicada.

Alavés: Fernando Pacheco; Tenaglia, Lejeune, Miazga, Duarte; Pina, Loum, Luis Rioja, Escalante, Jason; Joselu

Relembre o último jogo entre Real Madrid x Alavés.

Jogos do Campeonato Espanhol

Dez jogos serão realizados pelo fim de semana na 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

Elche 2 x 1 Rayo Vallecano

Sábado (19/02):

Granada x Villarreal – 09h

Osasunas x Atlético de Madrid – 12h15

Cádiz x Getafe – 14h30

Real Madrid x Alavés – 17h

Domingo (20/02):

Espanyol x Sevilla – 10h

Valencia x Barcelona – 12h15

Betis x Mallorca – 14h30

Athletic Bilbao x Real Sociedad – 17h

Segunda-feira (21/02):

Celta de Vigo x Levante – 17h

Palpite Real Madrid x Alavés

Não apenas por ser o líder do Campeonato Espanhol, mas também por ter um dos melhores elencos do futebol europeu na atualidade, o Real Madrid é o grande favorito para vencer o jogo deste sábado diante do Alavés.

O grupo merengue não deve ter trabalho para vencer o time visitante. Principalmente porque, durante a semana, foi derrotado pelo PSG na rodada das oitavas da Champions e, agora, quer retomar o seu bom desempenho na liga nacional para se manter como o favorito no torneio para o título.

