Jogo do Real Madrid x Elche hoje: onde assistir ao vivo e horário – 23/01

Buscando aumentar a vantagem que tem na liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Elche neste domingo, 23/01, a partir das 12h15 (horário de Brasília), pela 22ª rodada jogando no Estádio Santiago Bernabéu. O jogo do Real Madrid hoje tem transmissão ao vivo na TV então por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir jogo do Real Madrid hoje

A ESPN 4 vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Real Madrid x Elche

O técnico Ancelotti não pode contar com Carvajal, Asensio e Mariano, lesionados.

Do outro lado, o Elche não terá Bigas, em trabalho no departamento médico.

Escalação do jogo do Real Madrid: Courtois; Mendy, Alaba, Militão, Carvajal; Casemiro, Kroos, Modric; Vinícius Junior, Benzema, Hazard

Escalação do jogo do Elche: Badía; Gonzalo, Barragán, González, Mojica; Omar Mascarell, Morente, Pere Milla, Gumbau; Carrillo, Lucas Pérez

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar com 49 pontos, o Real Madrid precisa vencer o confronto deste domingo no Campeonato Espanhol se quiser manter por mais tempo na liderança. Com quinze vitórias, quatro empates e duas derrotas, o elenco também quer contar com os três pontos para aumentar a vantagem que possui diante do segundo colocado, o Sevilla, de quatro pontos.

Do outro lado, o Elche tem como principal objetivo escapar da zona de rebaixamento e se afastar o quanto antes para permanecer na elite do Campeonato Espanhol. Em 15º lugar com 22 pontos, o elenco já venceu cinco partidas, empatou outras sete e perdeu nove na temporada.

Relembre o último jogo entre Real Madrid x Elche

Leia também:

Prêmio Dener 2022: confira os gols mais bonitos da Copinha