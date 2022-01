Jogo do Retrô x Cruzeiro hoje: onde assistir e horário da Copinha – 08/01

Retrô e Cruzeiro entram em campo neste sábado, 08/01, com a bola rolando a partir das 14h (horário de Brasília), para disputar a segunda rodada do grupo 20 na Copinha no Estádio Toca do Coelho. Com transmissão ao vivo do jogo do Cruzeiro na Copinha, saiba onde assistir na Tv e online hoje.

Onde assistir o jogo do Retrô e Cruzeiro na Copinha: O canal SporTV 2, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo neste sábado.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Toca do Coelho, cidade de Itapira

Árbitro: Rogério Fernando Alves

TV: SporTV 2

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

O time do Retrô, de Pernambuco, aparece em terceiro lugar com apenas 1 ponto depois que empatou com o Itapirense na primeira rodada do grupo 20 na Copinha. Por isso, precisa inevitavelmente do resultado positivo em seu favor neste sábado se quiser brigar pela liderança.

Enquanto isso, o Cruzeiro estreou com vitória diante do Palmas com goleada de cinco gols na última quarta-feira pela Copinha. Dessa maneira, se ganhar o jogo deste sábado, pode consagrar-se com a vantagem em primeiro lugar e, assim, avançar até a próxima fase de maneira antecipada.

Escalações de Retrô x Cruzeiro:

Retrô: Lucas Alberto; Rene Costa, João Vitor, Almir Luan, Hebert; Kaique Gomes, Ruan Costa, Rodrigo Souza; Jailson, Anderson Brito, Joao Victor da Silva

Cruzeiro: Denivys; Geovane, Matheus, Paulo, Kaiki; Miticov, Ageu, Breno, Daniel, Igor; Victor Diniz

