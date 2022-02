Jogo do Santa Cruz x Retrô hoje: onde assistir ao vivo e horário – 26/02

O Santa Cruz enfrenta o Retrô neste sábado, 26/02, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano no Estádio do Arruda, em Recife. Onde assistir o jogo do Santa Cruz hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir o jogo do Santa Cruz hoje

O jogo do Santa Cruz e Retrô hoje vai passar nos canais Globo (Pernambucano) e SporTV 2 e também o pay-per-view Premiere, a partir das 16h30 pelo horário de Brasília.

A emissora da Globo vai transmitir a partida do Santa Cruz para todo o estado de Pernambuco de graça. Além disso, a plataforma do Premiere pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90.

Data: 26/02/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Diego Fernando

Local: Estádio do Arruda, em Recife

Transmissão: Globo, SporTV 2 e Premiere

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Santa Cruz faz uma belíssima campanha no Campeonato Pernambucano este ano. Em primeiro lugar com 13 pontos, tem a vantagem de um ponto diante do segundo colocado e, por isso, precisa do resultado neste sábado para continuar na ponta o mais tempo possível.

Enquanto isso, o elenco do Retrô vem logo atrás na tabela, em segundo lugar com 12 pontos, tendo somente um de diferença com o seu oponente no jogo de hoje. A vitória no confronto pode levar o clube até a liderança e, quem sabe assim, passar em primeiro até a próxima fase.

Escalação de Santa Cruz x Retrô

Nenhuma das equipes conta com novos desfalques para o jogo do Campeonato Pernambucano hoje.

Santa Cruz: Klever; Edson Ratinho, Júnior Sergipano, Alex Alves, Ítalo Silva; Gilberto, Elyeser, Rodrigo Yuri, Tarcísio; Matheuzinho, Walter

Retrô: Jean; Pedro Costa, Renan Dutra, Guilherme Paraíba, Mayk; Lucas Silva, Gelson, Breno; Giva, Renato Henrique, Gustavo

Confira o último jogo do Santa Cruz x Retrô.

