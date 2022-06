Jogo do Santos hoje x Deportivo Táchira ao vivo: onde assistir (29/6)

Pelas oitavas de final da Sul-Americana, o jogo do Santos hoje ao vivo contra o Deportivo Táchira acontece nesta quarta-feira, 29 de junho, com transmissão ao vivo pela TV e também online. Com início a partir das 21h30 (horário de Brasília), o palco do confronto vai ser o Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal. Saiba onde assistir ao jogo e todas as informações.

O Deportivo vem de derrota para o Monagas pelo Campeonato Venezuelano, enquanto os visitantes empataram sem gols com o Corinthians no Brasileirão.

Onde assistir o jogo do Santos hoje ao vivo?

O jogo do Santos hoje ao vivo será transmitido na Conmebol TV, na tv paga, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Para acompanhar todos o jogo de hoje, o torcedor deve sintonizar o canal da Conmebol, disponível somente entre as operadoras Sky, Claro e a DirecTV GO. O pacote de canais de futebol deve ser assinado pelo valor de R$39,90.

Os aplicativos do Now, DirecTV GO e Sky Play disponibilizam a retransmissão do jogo de hoje. Porém, como a Conmebol TV só é encontrada em certas operadoras, então apenas os serviços de streamings de cada uma delas é que retransmitem o jogo desta quarta.

Data do jogo do Santos hoje: 29/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, em Venezuela

Onde assistir o jogo do Santos hoje: Conmebol TV

Escalações de Deportivo Táchira x Santos

Escalação do Deportivo Táchira: Varela; Benítez, Marruto, Abreu, Camacho; Arace, Colina, Cova, Flores, Figueroa; Boboy. Técnico: Alexandré Pallarés. Os anfitriões não tem novas baixas para o confronto em casa.

Muitas baixas para o Peixe neste primeiro jogo das oitavas de final. São eles os jogadores Eduardo Bauermann, Ricardo Goulart, Maicon, Madson, Fernandez, Marcos Leonardo, Leó Baptistão, John, Sandry e Lucas Barbosa.

Escalação do Santos: João Paulo; Auro, Kaiky, Emiliano Vélasquez, Lucas Pires; Vinicius Zanocelo, Camacho, Bruno Oliveira; Ângelo, Rwan e Bryan Angulo. Técnico: Fabian Bustos.

O time do Deportivo Táchira buscou insistentemente a classificação na Libertadores, mas foi eliminado ao terminar em terceiro lugar no grupo A, ao lado de Palmeiras, Emelec e Independiente Petroleto com apenas 7 pontos. Dessa maneira, o elenco venezuelano garantiu vaga nas oitavas da Sul-Americana, onde pretende buscar a vantagem em casa nesta quarta-feira.

Por outro lado, o Santos mostrou bom desempenho ao terminar a fase de grupos da Sul-Americana em primeiro lugar, com 11 pontos. Empatado com o Unión La Calera, o Peixe garantiu a vantagem no saldo de gols e por isso joga as oitavas. O elenco de Fabian Bustos, no entanto, tem mostrado certa inconsistência dentro de campo, especialmente no Brasileirão.

